Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Мечта - в этом году закончить войну": Зеленский сказал, пойдет ли на уступки РФ

Руслана Заклинская
10 января 2025, 20:39обновлено 10 января, 21:10
225
Зеленский заявил, что для Украины важен мир, но и необходимы "серьезные гарантии безопасности".
'Мечта - в этом году закончить войну': Зеленский сказал, пойдет ли на уступки РФ
Зеленский назвал мечту Украины в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главные тезисы Зеленского:

  • Мечта Украины - получить гарантии безопасности и закончить войну с Россией в 2025 году
  • Россия может вторгнуться в Европу за 1-2 года, если не остановить Путина
  • Признание оккупированных территорий только поощрит Кремль к новой волне агрессии

Главной целью Украины является получение гарантий безопасности и завершение войны с Россией в 2025 году. Если не остановить Путина сейчас и согласиться на территориальные уступки, Россия может через год или два вторгнуться в Европу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"Мы хотим мира больше всех. И это понятно, потому что мы теряем больше всех, прежде всего людей. Но перед тем, как о чем-то договариваться, очень важно, чтобы это были серьезные гарантии безопасности для Украины и для всей Европы. Это защита Украины и гарантии безопасности - что Россия не вернется снова с агрессией, как это было после оккупации Крыма в 2014-м, а затем в 2015 году", - отметил глава государства.

видео дня

Зеленский также отметил, что Путин стремится уничтожить Украину, это его мечта. Но Украина имеет свою мечту - получить международные гарантии безопасности и закончить войну в 2025 году.

"Это наша мечта - в этом году получить гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", - подчеркнул президент.

Также глава государства заявил, что российский диктатор не остановится на Украине, поскольку понимает только язык силы. По его словам, Кремль и российский народ должны почувствовать серьезные последствия войны, чтобы в будущем не повторять подобного.

"(Нужно - Главред), чтобы ему было больно за эту войну. Больно и дорого. Он и его народ должны чувствовать, почему в следующий раз не надо идти с новой волной войны, что будет больно, если сделать новые такие шаги", - отметил Зеленский.

Территориальные уступки

Президент предостерег, что территориальные уступки только поощрят российского лидера к новой агрессии. Зеленский уверен, если сейчас отдать территории России, то Путин будет только "потирать руки".

"Он скажет: "Окей, нам надо год - два, и мы придем с новой волной". Он точно придет в Европу. Он хочет войти в историю таким человеком, который забирает земли, который имеет такое государство и которое никто не может победить. Это его больное желание", - добавил президент.

Президент заявил, что Украина не может юридически признать оккупацию своих территорий, поскольку это противоречит международному праву и создаст опасный прецедент. Зеленский подчеркнул, что идти на уступки Путину означает усиливать его аппетиты и открывать двери к новой агрессии.

"Нельзя просто признавать оккупацию территорий. Юридически нельзя признать (оккупированные - Главред) территории. Иначе он пойдет дальше, в другие государства. И вы это увидите - не дай Бог - но вы увидите. Его желание именно такое. Это его цель - влиять полностью на европейский континент", - добавил украинский президент.

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми заявил, что мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года. По словам Лемми, переговоры между Россией и Украиной могут начаться ближе к Пасхе, 20 апреля.

Также президент Зеленский отметил, что делает все возможное для достойного завершения войны в этом году и призвал партнеров к немедленной поставке систем ПВО. Он отметил, что прекращение войны - это общая цель Украины, Европы, США и глобальных партнеров.

Как сообщал Главред, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа намерена завершить войну в Украине в течение первых 100 дней его президентства. Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил, что главной целью является сохранение суверенитета Украины и достижение справедливого соглашения

Читайте также:

Что известно о RaiNews24?

Rai News 24 - это итальянский бесплатный телеканал, который принадлежит и управляется государственным общественным вещателем RAI - Radiotelevisione italiana, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский война на Донбассе война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Курс доллара в Украине побил рекорд: такого не было за всю историю независимости

Курс доллара в Украине побил рекорд: такого не было за всю историю независимости

22:30Экономика
Такого затяжного шторма уже давно не было: страна под атакой жесткой магнитной бури

Такого затяжного шторма уже давно не было: страна под атакой жесткой магнитной бури

22:26Синоптик
"Больное желание" Путина: Зеленский предупредил о большой войне в Европе

"Больное желание" Путина: Зеленский предупредил о большой войне в Европе

22:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Секрет раскрыт: почему в СССР строили именно 9-этажки - объяснение удивит

Секрет раскрыт: почему в СССР строили именно 9-этажки - объяснение удивит

Гороскоп на завтра 11 января: Ракам - незабываемый день, Козерогам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 11 января: Ракам - незабываемый день, Козерогам - большая прибыль

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Предательница Анастасия Стоцкая показала свою дочь - копию путиниста Киркорова

Предательница Анастасия Стоцкая показала свою дочь - копию путиниста Киркорова

Первое Полнолуние 2025: каким 3 знакам зодиака ждать финансовый успех

Первое Полнолуние 2025: каким 3 знакам зодиака ждать финансовый успех

Последние новости

22:33

Может "убить" двигатель: автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой

22:30

Курс доллара в Украине побил рекорд: такого не было за всю историю независимости

22:26

Такого затяжного шторма уже давно не было: страна под атакой жесткой магнитной бури

22:07

"Больное желание" Путина: Зеленский предупредил о большой войне в Европе

21:58

Белла Хадид показала жуткие кадры своего сгоревшего дома

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
21:28

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

21:12

Моложе на 22 года: в сети показали нового ухажера Волочковой

21:10

Где 7 отличий между собаками: чтобы найти их за 16 секунд, нужно быть гением

20:56

Десятки дронов в день: РФ выбрала цели для новых ударов – тревожный прогноз

Реклама
20:39

"Мечта - в этом году закончить войну": Зеленский сказал, пойдет ли на уступки РФ

20:28

Не для красоты: для чего на самом деле нужна наклейка на конфетах Ferrero RocherВидео

20:25

"Это его мечта": Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину

20:16

"Может совершить суицид": назван реальный диагноз Андрея Губина

20:00

Умерла популярная российская актриса

19:48

Вашингтон не дал ВСУ добить россиян под Херсоном: в США раскрыли важные детали

19:37

Снегопады, гололедица и 3 уровень опасности: Украину накрывает похолодание

19:32

Для чего хозяйки кладут апельсиновые корки в соль: средство отмоет всю кухнюВидео

19:28

Журналист Иванов резко высказался о Железняке и Совсун, которые решили "покачать"

19:15

Режим прекращения огня в Украине: эксперт рассказал, повлияет ли Трамп на ПутинаВидео

19:10

Новое заявление о прекращении войны в Украине от СШАмнение

Реклама
19:03

США ударили по "кошельку" Путина: введены санкции против российской нефти

18:48

"Новый скандал": Налчаджиоглу рассказал о своей ориентации на отдыхе с другом

18:31

С Leopard и IRIS-T: СМИ узнали детали большого пакета помощи ФРГ Украине

18:27

IQ-тест для самых умных: найдите скрытые звезды среди снежинок за 5 секунд

17:59

"Не рассматривает": Валерий Леонтьев больше не будет развлекать россиян

17:57

Как открыть замерзшие двери автомобиля: интересный лайфхак для водителей

17:41

Стармер приедет в Украину для обсуждения ввода миротворцев - СМИ

17:37

Болгарский политик "положил глаз" на часть Украины: посольство остро ответило

17:20

"Сильный удар": новые санкции США затронут поставку нефти РФ в Индию – Reuters

17:19

Путин пообещал доставить российский газ Словакии: Фицо заявил о гарантиях

17:17

Детектив НАБУ незаконно перешел границу и скрылся в Румынии - СМИ

17:14

Загадка на внимательность: где спрятано число 338 - его надо найти за 7 секунд

17:13

Порошенко еще не ответил за "трубу Медведчука", зато требует остановить транзит нефти - эксперт

17:10

ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске: Генштаб раскрыл детали удара

17:07

Могут быть серьезные последствия: почему зимой не стоит долго гулять с собакой

16:59

Будет состоять из 30 вещей: военным начнут выдавать "пакет раненого"

16:55

Будет большой урожай: 6 растений, которые очень хорошо будут расти после картофеляВидео

16:33

"Точка": Шмыгаль объяснил, почему Украина не остановит транзит нефти из РФ

16:27

Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

16:19

Как отполировать фары в домашних условиях: действенный лайфхак с лимономВидео

Реклама
15:59

Указывают на важный признак: для чего в твердый сыр вставляют цифры

15:59

Что Трамп приготовил для Украины после своей инаугурации: неожиданный сценарийЭксклюзив

15:50

Одутловатое лицо и брыли: предательница Королева становится копией своей мамы

15:44

Будет ли заморозка вступления Украины в НАТО и ЕС: эксперт дал ответ

15:36

Можно ли пить зеленый чай с сахаром: эксперты дали окончательный ответ

15:28

Для чего нужна металлическая клипса на колбасе: неожиданный ответ

15:20

В МИД назвали причину переноса визита представителя Трампа в Украину

14:58

Деньги идут прямо в руки: какие ТОП-3 знака зодиака разбогатеют в 2025 году

14:48

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

14:45

Украинские ракеты и дроны взорвали склад российских БПЛА под Ростовом – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять