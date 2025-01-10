'Мечта - в этом году закончить войну': Зеленский сказал, пойдет ли на уступки РФ

Зеленский заявил, что для Украины важен мир, но и необходимы "серьезные гарантии безопасности".

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Зеленский назвал мечту Украины в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главные тезисы Зеленского:

Мечта Украины - получить гарантии безопасности и закончить войну с Россией в 2025 году

Россия может вторгнуться в Европу за 1-2 года, если не остановить Путина

Признание оккупированных территорий только поощрит Кремль к новой волне агрессии

Главной целью Украины является получение гарантий безопасности и завершение войны с Россией в 2025 году. Если не остановить Путина сейчас и согласиться на территориальные уступки, Россия может через год или два вторгнуться в Европу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"Мы хотим мира больше всех. И это понятно, потому что мы теряем больше всех, прежде всего людей. Но перед тем, как о чем-то договариваться, очень важно, чтобы это были серьезные гарантии безопасности для Украины и для всей Европы. Это защита Украины и гарантии безопасности - что Россия не вернется снова с агрессией, как это было после оккупации Крыма в 2014-м, а затем в 2015 году", - отметил глава государства. видео дня

Зеленский также отметил, что Путин стремится уничтожить Украину, это его мечта. Но Украина имеет свою мечту - получить международные гарантии безопасности и закончить войну в 2025 году.

"Это наша мечта - в этом году получить гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", - подчеркнул президент.

Также глава государства заявил, что российский диктатор не остановится на Украине, поскольку понимает только язык силы. По его словам, Кремль и российский народ должны почувствовать серьезные последствия войны, чтобы в будущем не повторять подобного.

"(Нужно - Главред), чтобы ему было больно за эту войну. Больно и дорого. Он и его народ должны чувствовать, почему в следующий раз не надо идти с новой волной войны, что будет больно, если сделать новые такие шаги", - отметил Зеленский.

Территориальные уступки

Президент предостерег, что территориальные уступки только поощрят российского лидера к новой агрессии. Зеленский уверен, если сейчас отдать территории России, то Путин будет только "потирать руки".

"Он скажет: "Окей, нам надо год - два, и мы придем с новой волной". Он точно придет в Европу. Он хочет войти в историю таким человеком, который забирает земли, который имеет такое государство и которое никто не может победить. Это его больное желание", - добавил президент.

Президент заявил, что Украина не может юридически признать оккупацию своих территорий, поскольку это противоречит международному праву и создаст опасный прецедент. Зеленский подчеркнул, что идти на уступки Путину означает усиливать его аппетиты и открывать двери к новой агрессии.

"Нельзя просто признавать оккупацию территорий. Юридически нельзя признать (оккупированные - Главред) территории. Иначе он пойдет дальше, в другие государства. И вы это увидите - не дай Бог - но вы увидите. Его желание именно такое. Это его цель - влиять полностью на европейский континент", - добавил украинский президент.

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми заявил, что мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года. По словам Лемми, переговоры между Россией и Украиной могут начаться ближе к Пасхе, 20 апреля.

Также президент Зеленский отметил, что делает все возможное для достойного завершения войны в этом году и призвал партнеров к немедленной поставке систем ПВО. Он отметил, что прекращение войны - это общая цель Украины, Европы, США и глобальных партнеров.

Как сообщал Главред, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа намерена завершить войну в Украине в течение первых 100 дней его президентства. Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил, что главной целью является сохранение суверенитета Украины и достижение справедливого соглашения

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Что известно о RaiNews24? Rai News 24 - это итальянский бесплатный телеканал, который принадлежит и управляется государственным общественным вещателем RAI - Radiotelevisione italiana, пишет Википедия.

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