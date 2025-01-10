Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Не мир, а опасность: экс-посол рассказал, как Трамп "обманул" Украину

Сергей Кущ
10 января 2025, 23:53
173
Последние заявления Трампа вызывают тревогу, говорит эксперт.
Экс-посол рассказал, как Трамп
Экс-посол рассказал, как Трамп "обманул" Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Риторика Трампа о "24 часах" была предвыборным заявлением, работой на публику
  • Последние заявления Трампа только усиливает негативные ожидания от грядущих переговоров

Избранный президент США Дональд Трамп начал существенно смягчать свою риторику относительно завершения войны в Украине. Это является тревожным "звонком" для Украины.

С таким заявлением в интервью Главреду выступил бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

видео дня

"Она была тревожной и до этого, и является таковой сейчас. На пресс-конференции он подтвердил целый ряд положений и параметров своего "мирного плана" для Украины. Кстати, мы, как и весь мир, ждем, когда этот план будет озвучен полностью. Но то, что нам известно, не вызывает минимального оптимизма или позитивных ожиданий. Наоборот, это лишь усиливает мой пессимизм", - отметил эксперт.

По его словам, сейчас уже понятно, что риторика о "24 часах" была предвыборным заявлением, работой на публику.

"Трамп теперь признает, что это более сложная задача, чем установление мира на Ближнем Востоке. То, что мы слышали от Вэнса и Келлога, также свидетельствует о том, что это "мирное урегулирование" рассматривается не через призму национальных интересов Украины, а наоборот, вопреки им. От Украины, очевидно, ожидают уступок. Дополнительно, заявления по Гренландии, Панамскому каналу, а в определенной степени и Канаде, свидетельствуют об общей установке Трампа, согласно которой "большим парням" - государствам, таким как США или Россия - разрешено больше, чем меньшим. То есть в контексте ожиданий относительно его мирного плана для Украины это особенно тревожно", - считает Шамшур.

По его словам, то, что мы услышали от Трампа, только усиливает негативные ожидания и делает ситуацию вокруг возможных инициатив Трампа еще более опасной для нас.

"В соответствии с тем, что заявил Трамп, как, по вашему мнению, могут выглядеть переговоры между Украиной и Россией, если они действительно состоятся в ближайшее время? На мой взгляд, главный вопрос сейчас - даже не когда начнутся переговоры и не состав участников. Самое важное, что мы должны решить вместе с нашими союзниками и партнерами, - это обеспечить приемлемые для Украины условия этих переговоров", - подытожил эксперт.

Трамп инфографика
Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил. Во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил, что Путин выразил желание провести переговоры.

Напомним, мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.

Вам может быть интересно:

Кто такой Олег Шамшур?

Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Олег Шамшур
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Война закончится хоть завтра": Ходжес назвал единственное условие

"Война закончится хоть завтра": Ходжес назвал единственное условие

00:53Украина
Санкции – не разменная монета: Кирби сказал, готова ли Украина с РФ к переговорам

Санкции – не разменная монета: Кирби сказал, готова ли Украина с РФ к переговорам

00:18Украина
Не мир, а опасность: экс-посол рассказал, как Трамп "обманул" Украину

Не мир, а опасность: экс-посол рассказал, как Трамп "обманул" Украину

23:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Секрет раскрыт: почему в СССР строили именно 9-этажки - объяснение удивит

Секрет раскрыт: почему в СССР строили именно 9-этажки - объяснение удивит

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Гороскоп на сегодня 11 января: Ракам - незабываемый день, Козерогам - прибыль

Гороскоп на сегодня 11 января: Ракам - незабываемый день, Козерогам - прибыль

Первое Полнолуние 2025: каким 3 знакам зодиака ждать финансовый успех

Первое Полнолуние 2025: каким 3 знакам зодиака ждать финансовый успех

Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

Последние новости

01:47

4 знака зодиака, которые ненавидят внимание

01:00

"Баба Яга против": почему Трамп не видит Украину в НАТО - какая альтернатива

00:53

"Война закончится хоть завтра": Ходжес назвал единственное условие

00:21

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

00:18

Санкции – не разменная монета: Кирби сказал, готова ли Украина с РФ к переговорам

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
10 января, пятница
23:53

Не мир, а опасность: экс-посол рассказал, как Трамп "обманул" Украину

23:10

"Путин должен чувствовать цену своей войны": Зеленский поговорил с Байденом

22:33

Может "убить" двигатель: автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой

22:30

Курс доллара в Украине побил рекорд: такого не было за всю историю независимости

Реклама
22:26

Такого затяжного шторма уже давно не было: страна под атакой жесткой магнитной бури

22:07

"Больное желание" Путина: Зеленский предупредил о большой войне в Европе

21:58

Белла Хадид показала жуткие кадры своего сгоревшего дома

21:28

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

21:12

Моложе на 22 года: в сети показали нового ухажера Волочковой

21:10

Где 7 отличий между собаками: чтобы найти их за 16 секунд, нужно быть гением

20:56

Десятки дронов в день: РФ выбрала цели для новых ударов – тревожный прогноз

20:39

"Мечта - в этом году закончить войну": Зеленский сказал, пойдет ли на уступки РФ

20:28

Не для красоты: для чего на самом деле нужна наклейка на конфетах Ferrero RocherВидео

20:25

"Это его мечта": Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину

20:16

"Может совершить суицид": назван реальный диагноз Андрея Губина

Реклама
20:00

Умерла популярная российская актриса

19:48

Вашингтон не дал ВСУ добить россиян под Херсоном: в США раскрыли важные детали

19:37

Снегопады, гололедица и 3 уровень опасности: Украину накрывает похолодание

19:32

Для чего хозяйки кладут апельсиновые корки в соль: средство отмоет всю кухнюВидео

19:28

Журналист Иванов резко высказался о Железняке и Совсун, которые решили "покачать"

19:15

Режим прекращения огня в Украине: эксперт рассказал, повлияет ли Трамп на ПутинаВидео

19:10

Новое заявление о прекращении войны в Украине от СШАмнение

19:03

США ударили по "кошельку" Путина: введены санкции против российской нефти

18:48

"Новый скандал": Налчаджиоглу рассказал о своей ориентации на отдыхе с другом

18:31

С Leopard и IRIS-T: СМИ узнали детали большого пакета помощи ФРГ Украине

18:27

IQ-тест для самых умных: найдите скрытые звезды среди снежинок за 5 секунд

17:59

"Не рассматривает": Валерий Леонтьев больше не будет развлекать россиян

17:57

Как открыть замерзшие двери автомобиля: интересный лайфхак для водителей

17:41

Стармер приедет в Украину для обсуждения ввода миротворцев - СМИ

17:37

Болгарский политик "положил глаз" на часть Украины: посольство остро ответило

17:20

"Сильный удар": новые санкции США затронут поставку нефти РФ в Индию – Reuters

17:19

Путин пообещал доставить российский газ Словакии: Фицо заявил о гарантиях

17:17

Детектив НАБУ незаконно перешел границу и скрылся в Румынии - СМИ

17:14

Загадка на внимательность: где спрятано число 338 - его надо найти за 7 секунд

17:13

Порошенко еще не ответил за "трубу Медведчука", зато требует остановить транзит нефти - эксперт

Реклама
17:10

ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске: Генштаб раскрыл детали удара

17:07

Могут быть серьезные последствия: почему зимой не стоит долго гулять с собакой

16:59

Будет состоять из 30 вещей: военным начнут выдавать "пакет раненого"

16:55

Будет большой урожай: 6 растений, которые очень хорошо будут расти после картофеляВидео

16:33

"Точка": Шмыгаль объяснил, почему Украина не остановит транзит нефти из РФ

16:27

Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

16:19

Как отполировать фары в домашних условиях: действенный лайфхак с лимономВидео

15:59

Указывают на важный признак: для чего в твердый сыр вставляют цифры

15:59

Что Трамп приготовил для Украины после своей инаугурации: неожиданный сценарийЭксклюзив

15:50

Одутловатое лицо и брыли: предательница Королева становится копией своей мамы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять