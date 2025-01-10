Не мир, а опасность: экс-посол рассказал, как Трамп "обманул" Украину

Последние заявления Трампа вызывают тревогу, говорит эксперт.

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Экс-посол рассказал, как Трамп "обманул" Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Риторика Трампа о "24 часах" была предвыборным заявлением, работой на публику

Последние заявления Трампа только усиливает негативные ожидания от грядущих переговоров

Избранный президент США Дональд Трамп начал существенно смягчать свою риторику относительно завершения войны в Украине. Это является тревожным "звонком" для Украины.

С таким заявлением в интервью Главреду выступил бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

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"Она была тревожной и до этого, и является таковой сейчас. На пресс-конференции он подтвердил целый ряд положений и параметров своего "мирного плана" для Украины. Кстати, мы, как и весь мир, ждем, когда этот план будет озвучен полностью. Но то, что нам известно, не вызывает минимального оптимизма или позитивных ожиданий. Наоборот, это лишь усиливает мой пессимизм", - отметил эксперт.

По его словам, сейчас уже понятно, что риторика о "24 часах" была предвыборным заявлением, работой на публику.

"Трамп теперь признает, что это более сложная задача, чем установление мира на Ближнем Востоке. То, что мы слышали от Вэнса и Келлога, также свидетельствует о том, что это "мирное урегулирование" рассматривается не через призму национальных интересов Украины, а наоборот, вопреки им. От Украины, очевидно, ожидают уступок. Дополнительно, заявления по Гренландии, Панамскому каналу, а в определенной степени и Канаде, свидетельствуют об общей установке Трампа, согласно которой "большим парням" - государствам, таким как США или Россия - разрешено больше, чем меньшим. То есть в контексте ожиданий относительно его мирного плана для Украины это особенно тревожно", - считает Шамшур.

По его словам, то, что мы услышали от Трампа, только усиливает негативные ожидания и делает ситуацию вокруг возможных инициатив Трампа еще более опасной для нас.

"В соответствии с тем, что заявил Трамп, как, по вашему мнению, могут выглядеть переговоры между Украиной и Россией, если они действительно состоятся в ближайшее время? На мой взгляд, главный вопрос сейчас - даже не когда начнутся переговоры и не состав участников. Самое важное, что мы должны решить вместе с нашими союзниками и партнерами, - это обеспечить приемлемые для Украины условия этих переговоров", - подытожил эксперт.

Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил. Во время выступления перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил, что Путин выразил желание провести переговоры.

Напомним, мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил свое предвыборное обещание "завершить войну в Украине за 24 часа" на несколько месяцев. Европейские партнеры расценили это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.

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Кто такой Олег Шамшур? Олег Шамшур – украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год – посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

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