Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

Готовим невероятно вкусные Хачапури за 15 минут. Рецепт ленивых лепешек настолько вкусный, что разметают за 1 минуту.

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Шикарная закуска за 15 минут Хачапури - рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусные и быстрые лепешки, которые называются - Хачапури. Такой рецепт хачапури настолько простой, что приготовит его любой.

Нежные лепешки разлетятся с вашего стола за 1 минуту даже горячими. Попробуйте приготовить рецепт идеального хачапури всего за 15 минут.

Хачапури за 15 минут - самый быстрый рецепт

Вам понадобится:

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Теплый кефир - 300 мл

Мука - 450 гр

Разрыхлитель - 1 пакетик (10 гр)

Яйца - 2 шт

Соль и сахар - по 1 чайной ложке

Растительное масло - 3 столовых ложки

Сыр сулугуни или моцарелла - 400 гр

Масло

Как приготовить тесто на быстрые Хачапури - рецепт

Кефир обязательно должен быть теплым. Выливаем в глубокую миску кефир, добавляем 1 яйцо, сразу соль и сахар.

Следом вливаем растительное масло и перемешиваем венчиком. Можно воспользоваться кухонным комбайном.

Перемешать все до однородности.

Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель и еще раз просеиваем.

Частями добавляем муку к кефиру и замешиваем тесто. Тесто на быстрые хачапури должно быть мягким.

Разделить тесто на 4 части.

Как готовить начинку для быстрых Хачапури - рецепт

Сыр натереть на крупной терке, добавить яйцо, немного соли по вкусу и перемешать.

Быстрый рецепт Хачапури / depositphotos.com/ua

Как готовить быстрые Хачапури - рецепт

Раскатать скалкой одну часть теста, по центру выложить 1/4 начинки, защипать края до середины, формируя колобок, перевернуть швом вниз и раскатать снова в круг. Как правильно сделать хачапури, можно увидеть в видео внизу текста.

Обжариваем каждый хачапури с двух сторон по 5-7 минут до готовности и румяности корочки.

Горячие хачапури смазать маслом, по желанию и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусные Хачапури всего за 15 минут - рецепт

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