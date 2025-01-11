Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

Готовим очень вкусные и быстрые лепешки, которые называются - Хачапури. Такой рецепт хачапури настолько простой, что приготовит его любой.
Нежные лепешки разлетятся с вашего стола за 1 минуту даже горячими. Попробуйте приготовить рецепт идеального хачапури всего за 15 минут.
Хачапури за 15 минут - самый быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Теплый кефир - 300 мл
- Мука - 450 гр
- Разрыхлитель - 1 пакетик (10 гр)
- Яйца - 2 шт
- Соль и сахар - по 1 чайной ложке
- Растительное масло - 3 столовых ложки
- Сыр сулугуни или моцарелла - 400 гр
- Масло
Как приготовить тесто на быстрые Хачапури - рецепт
Кефир обязательно должен быть теплым. Выливаем в глубокую миску кефир, добавляем 1 яйцо, сразу соль и сахар.
Следом вливаем растительное масло и перемешиваем венчиком. Можно воспользоваться кухонным комбайном.
Перемешать все до однородности.
Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель и еще раз просеиваем.
Частями добавляем муку к кефиру и замешиваем тесто. Тесто на быстрые хачапури должно быть мягким.
Разделить тесто на 4 части.
Как готовить начинку для быстрых Хачапури - рецепт
Сыр натереть на крупной терке, добавить яйцо, немного соли по вкусу и перемешать.
Как готовить быстрые Хачапури - рецепт
Раскатать скалкой одну часть теста, по центру выложить 1/4 начинки, защипать края до середины, формируя колобок, перевернуть швом вниз и раскатать снова в круг. Как правильно сделать хачапури, можно увидеть в видео внизу текста.
Обжариваем каждый хачапури с двух сторон по 5-7 минут до готовности и румяности корочки.
Горячие хачапури смазать маслом, по желанию и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусные Хачапури всего за 15 минут - рецепт
Читайте также:
- Такую закуску разметают все: очень простой рецепт для каждого
- Нужно всего 15 минут времени: шикарный и очень легкий салат - рецепт
- Мясо получится идеально мягким: как жарить свинину - самый лучший рецепт
Кто такая zoshyt.receptiv?
zoshyt.receptiv - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zoshyt.receptiv подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред