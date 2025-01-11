Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

Мария Тупик
11 января 2025, 10:10
94
Готовим невероятно вкусные Хачапури за 15 минут. Рецепт ленивых лепешек настолько вкусный, что разметают за 1 минуту.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 3-6 порции
Кухня Кухня Грузинская
Шикарная закуска за 15 минут Хачапури - рецепт
Шикарная закуска за 15 минут Хачапури - рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусные и быстрые лепешки, которые называются - Хачапури. Такой рецепт хачапури настолько простой, что приготовит его любой.

Нежные лепешки разлетятся с вашего стола за 1 минуту даже горячими. Попробуйте приготовить рецепт идеального хачапури всего за 15 минут.

Хачапури за 15 минут - самый быстрый рецепт

Вам понадобится:

видео дня
  • Теплый кефир - 300 мл
  • Мука - 450 гр
  • Разрыхлитель - 1 пакетик (10 гр)
  • Яйца - 2 шт
  • Соль и сахар - по 1 чайной ложке
  • Растительное масло - 3 столовых ложки
  • Сыр сулугуни или моцарелла - 400 гр
  • Масло

Как приготовить тесто на быстрые Хачапури - рецепт

Кефир обязательно должен быть теплым. Выливаем в глубокую миску кефир, добавляем 1 яйцо, сразу соль и сахар.

Следом вливаем растительное масло и перемешиваем венчиком. Можно воспользоваться кухонным комбайном.

Перемешать все до однородности.

Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель и еще раз просеиваем.

Частями добавляем муку к кефиру и замешиваем тесто. Тесто на быстрые хачапури должно быть мягким.

Разделить тесто на 4 части.

Как готовить начинку для быстрых Хачапури - рецепт

Сыр натереть на крупной терке, добавить яйцо, немного соли по вкусу и перемешать.

Быстрый рецепт Хачапури
Быстрый рецепт Хачапури / depositphotos.com/ua

Как готовить быстрые Хачапури - рецепт

Раскатать скалкой одну часть теста, по центру выложить 1/4 начинки, защипать края до середины, формируя колобок, перевернуть швом вниз и раскатать снова в круг. Как правильно сделать хачапури, можно увидеть в видео внизу текста.

Обжариваем каждый хачапури с двух сторон по 5-7 минут до готовности и румяности корочки.

Горячие хачапури смазать маслом, по желанию и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусные Хачапури всего за 15 минут - рецепт

Читайте также:

Кто такая zoshyt.receptiv?

zoshyt.receptiv - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На zoshyt.receptiv подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

10:32Украина
Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

10:08Украина
Пылают порты, разрушены дома россиян: РФ атаковал рой дронов - где попали

Пылают порты, разрушены дома россиян: РФ атаковал рой дронов - где попали

09:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

Когда закончится война в Украине: что задумал Путин для 4 городов страны - прогноз

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды

Первое Полнолуние 2025: каким 3 знакам зодиака ждать финансовый успех

Первое Полнолуние 2025: каким 3 знакам зодиака ждать финансовый успех

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Сердце умирает: в РФ рассказали, выживет ли муж пропагандистки Симоньян

Умерла популярная российская актриса

Умерла популярная российская актриса

Последние новости

10:32

100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

10:10

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

10:08

Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

09:48

Киркоров не может стоять и ходить: путиниста отправили домой из реанимациии

09:46

Гороскоп на январь 2025: что Овнам принесет первый месяц нового годаВидео

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
09:16

Пылают порты, разрушены дома россиян: РФ атаковал рой дронов - где попали

09:02

Армия РФ оккупировала Курахово - DeepState

08:00

Что остановит Россию и Путина, если не членство Украины в НАТОмнение

07:52

Переговоры Украины и РФ не приведут к миру: в ISW назвали главную преграду

Реклама
07:15

Чем отличаются 2 рисунка с лампой Аладдина: надо найти ответ за 26 секунд

06:10

Интересный факт о Канаде, США и заявлениях Трампамнение

05:57

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

05:00

Какой сегодня праздник 11 января 2025 года: почему в этот день нельзя стричься

04:00

Какой бензин может медленно "убивать" автомобиль: предупреждение для водителей

03:35

"Сигарета" или "цигарка" - как правильно: лишь единицы смогут ответитьВидео

03:34

Способен ли Трамп закончить войну в Украине: экс-посол объяснил важный нюансВидео

02:37

Угроза нового штурма Киева: названо вероятное направление атаки РФ

02:00

Молчунья Стоцкая покинула РФ с детьми вслед за другими артистами - причина

01:47

4 знака зодиака, которые ненавидят внимание

01:00

"Баба Яга против": почему Трамп не видит Украину в НАТО - какая альтернатива

Реклама
00:53

"Война закончится хоть завтра": Ходжес назвал единственное условие

00:21

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

00:18

Санкции – не разменная монета: Кирби сказал, готова ли Украина с РФ к переговорам

10 января, пятница
23:53

Не мир, а опасность: экс-посол рассказал, как Трамп "обманул" Украину

23:10

"Путин должен чувствовать цену своей войны": Зеленский поговорил с Байденом

22:33

Может "убить" двигатель: автомеханик назвал роковую ошибку водителей зимой

22:30

Курс доллара в Украине побил рекорд: такого не было за всю историю независимости

22:26

Такого затяжного шторма уже давно не было: страна под атакой жесткой магнитной бури

22:07

"Больное желание" Путина: Зеленский предупредил о большой войне в Европе

21:58

Белла Хадид показала жуткие кадры своего сгоревшего дома

21:28

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

21:12

Моложе на 22 года: в сети показали нового ухажера Волочковой

21:10

Где 7 отличий между собаками: чтобы найти их за 16 секунд, нужно быть гением

20:56

Десятки дронов в день: РФ выбрала цели для новых ударов – тревожный прогноз

20:39

"Мечта - в этом году закончить войну": Зеленский сказал, пойдет ли на уступки РФ

20:28

Не для красоты: для чего на самом деле нужна наклейка на конфетах Ferrero RocherВидео

20:25

"Это его мечта": Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину

20:16

"Может совершить суицид": назван реальный диагноз Андрея Губина

20:00

Умерла популярная российская актриса

19:48

Вашингтон не дал ВСУ добить россиян под Херсоном: в США раскрыли важные детали

Реклама
19:37

Снегопады, гололедица и 3 уровень опасности: Украину накрывает похолодание

19:32

Для чего хозяйки кладут апельсиновые корки в соль: средство отмоет всю кухнюВидео

19:28

Журналист Иванов резко высказался о Железняке и Совсун, которые решили "покачать"

19:15

Режим прекращения огня в Украине: эксперт рассказал, повлияет ли Трамп на ПутинаВидео

19:10

Новое заявление о прекращении войны в Украине от СШАмнение

19:03

США ударили по "кошельку" Путина: введены санкции против российской нефти

18:48

"Новый скандал": Налчаджиоглу рассказал о своей ориентации на отдыхе с другом

18:31

С Leopard и IRIS-T: СМИ узнали детали большого пакета помощи ФРГ Украине

18:27

IQ-тест для самых умных: найдите скрытые звезды среди снежинок за 5 секунд

17:59

"Не рассматривает": Валерий Леонтьев больше не будет развлекать россиян

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять