Нужно всего 15 минут времени: шикарный и очень легкий салат - рецепт

Готовим удивительно вкусный и легкий салат на каждый день. Салат из пекинской капусты понравится всем. Он очень легкий в приготовлении, невероятно полезный и сытный.
Готовим салат из пекинской капусты с добавлением куриного филе и перепелиных яиц.
Легкий салат из пекинской капусты - рецепт
Вам понадобится:
- Пекинская капуста - 1 шт
- Помидоры черри - 7 шт
- Огурец - 1 шт
- Куриное филе - 300 гр
- Перепелиные яйца - 5 шт
- Горчица в зернах - 1 чайная ложка
- Соль, перец
- Майонез или сметана - 1 столовая ложка
- Кунжут или семечки по вкусу
Куриное филе промыть, удалить кожу и отварить до готовности в подсоленной воде.
Остудить филе и разделить на кусочки, можно порезать.
Пекинскую капусту хорошо промыть, нашинковать и переложить в тарелку для подачи салат.
Помидоры черри и огурец помыть, порезать огурец на кубики. Помидоры черри для салата из пекинской капусты можно разрезать пополам.
Отварить также перепелиные яйца.
Сколько варить перепелиные яйца для салата?
Вкрутую перепелиные яйца стоит варить не больше 4-5 минут после закипания воды.
Если любите яйца всмятку, то не больше 2-3 минут после закипания воды.
Нам для салата понадобится яйца вкрутую. Потому варим из 5 минут, опускаем в холодную воду и даем остыть. Далее яйца чистим, разрезаем пополам.
Заправляем салат горчицей, майонезом, добавляем соль и перец по вкусу.
Хорошо перемешиваем салат из пекинской капусты.
Украшаем готовый салат из капусты с куриным филе перепелиными яйцами и посыпаем семенами кунжута или семечек.
Подаем к столу вкуснейший и легкий салат из пекинской капусты.
Смотрите видео, как готовить салат из пекинской капусты - рецепт
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