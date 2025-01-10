Нужно всего 15 минут времени: шикарный и очень легкий салат - рецепт

Такой простой салат из пекинской капусты приготовить можно всего за 15 минут. Изумительный рецепт салата.

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Невероятно вкусный салат за 15 минут рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим удивительно вкусный и легкий салат на каждый день. Салат из пекинской капусты понравится всем. Он очень легкий в приготовлении, невероятно полезный и сытный.

Готовим салат из пекинской капусты с добавлением куриного филе и перепелиных яиц.

Легкий салат из пекинской капусты - рецепт

Вам понадобится:

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Пекинская капуста - 1 шт

Помидоры черри - 7 шт

Огурец - 1 шт

Куриное филе - 300 гр

Перепелиные яйца - 5 шт

Горчица в зернах - 1 чайная ложка

Соль, перец

Майонез или сметана - 1 столовая ложка

Кунжут или семечки по вкусу

Куриное филе промыть, удалить кожу и отварить до готовности в подсоленной воде.

Остудить филе и разделить на кусочки, можно порезать.

Пекинскую капусту хорошо промыть, нашинковать и переложить в тарелку для подачи салат.

Помидоры черри и огурец помыть, порезать огурец на кубики. Помидоры черри для салата из пекинской капусты можно разрезать пополам.

Салат из пекинской капусты рецепт / depositphotos.com/ua

Отварить также перепелиные яйца.

Сколько варить перепелиные яйца для салата?

Вкрутую перепелиные яйца стоит варить не больше 4-5 минут после закипания воды.

Если любите яйца всмятку, то не больше 2-3 минут после закипания воды.

Нам для салата понадобится яйца вкрутую. Потому варим из 5 минут, опускаем в холодную воду и даем остыть. Далее яйца чистим, разрезаем пополам.

Заправляем салат горчицей, майонезом, добавляем соль и перец по вкусу.

Хорошо перемешиваем салат из пекинской капусты.

Украшаем готовый салат из капусты с куриным филе перепелиными яйцами и посыпаем семенами кунжута или семечек.

Подаем к столу вкуснейший и легкий салат из пекинской капусты.

Смотрите видео, как готовить салат из пекинской капусты - рецепт

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