Кандидат медицинских наук рассказал, сможет ли выжить и жить нормальную жизнь муж пропагандистки.

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Тигран Кеосаян борется за жизнь/ Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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Что сейчас происходит с сердцем Кеосаяна

Что по поводу его выздоровления думает врач

Российский актер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, который пережил клиническую смерть и находится в коме, может не выжить.

Об этом пишут сами российский пропагандистские СМИ. В частности, издание "Вечерняя Москва" обсудило с врачом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, есть ли у телеведущего шансы на восстановление без последствий для здоровья после клинической смерти, а также о том, выживет ли он.

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Так, по словам специалиста, клиническая смерть — состояние, которое может быть также вызвано остановкой сердца, причем до этого состояния может довести даже мелкоочаговый инфаркт, который провоцирует сильнейший болевой синдром.

"Фактически происходит нарушение в работе мышц сердца, и сердце начинает неправильно работать, вследствие чего происходит рефлекторная остановка, вне зависимости от того, какой инфаркт пережил человек: большой либо маленький. При инфаркте так или иначе погибает часть сердечных мышц", — рассказал Кондрахин.

Как известно, Кеосаян, который люто ненавидит Украину вместе со своей женой, уже пережил два инфаркта. Поэтому врач отмечает, что если человек когда-то пережил крупный инфаркт, сердечная работа уже не может вернуться к первоначальному состоянию.

В этом случае, по словам врача, сердце погибает и кровь перестает нормально циркулировать. "А если когда-то у человека уже фиксировался инфаркт, пожизненное омертвление тканей уже произошло, то есть часть тканей в сердце погибла безвозвратно, и восстановить их на 100 процентов уже невозможно, что может негативно сказаться на восстановлении человека при других болезнях. Если выключается хотя бы 10–15 процентов мышц сердца, это приводит к необратимым последствиям в теле человека, потому что части сердца нет, оно умерло после пережитого инфаркта, — предупредил специалист.

По его словам, клиническая смерть является маркером худшего состояния для организма в случае нового недуга. "Это означает, что сердце вновь очень сильно пострадало и вариант того, что оно восстановится, уже гораздо ниже (процентов 30–40). Потому что когда останавливается сердце, кровоснабжение в сердце тоже останавливается", - заключил врач.

Что еще известно о состоянии Кеосаяна

Согласно данным Telegram-канала Baza, он попал в больницу в конце декабря. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. "Ранее — в 2008 и 2010 годах — у Кеосаяна было два инфаркта", - говорится в сообщении.

Позже Главред писал о том, что его жена и оголтелая пропагандистка Маргарита Симоньян призвала молится за своего мужа-путиниста, с которым они вместе призывали убивать мирных украинцев, захватывать суверенные территории и продолжать войну.

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