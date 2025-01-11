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"Сигарета" или "цигарка" - как правильно: лишь единицы смогут ответить

Алёна Воронина
11 января 2025, 03:35
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Во время употребления слов "курити", "палити", "цигарка" и "сигарета" может встречаться одна распространенная ошибка.
Украинский язык, Ольга Багний
Как правильно "сигарета" или "цигарка"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Как правильно говорить - "курити" или "палити"
  • Какие из этих слов правильно употреблять - "сигарета" или "цигарка"

Когда мы употребляем в разговоре слова "курити" и "палити", то нередко может возникать вопрос, какое из этих слов употреблять правильно и не допускаем ли мы какую-то ошибку.

Такие же сомнения могут возникать и при употреблении слов "сигарета" и "цигарка".

видео дня

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний разъяснила путаницу с этими словами и сказала, какие из них можно использовать в речи.

"Как известно, "курити" вредно для здоровья. А некоторые пошли еще дальше и считают, что слово "курити" тоже вредно и его нельзя употреблять, а надо говорить только "палити". На самом деле - и это не понравится Министерству здравоохранения - можно и "курити", и "палити", ведь эти два слова есть в украинском языке", - отметила она.

Также она добавила, что также можно говорить "смалити" и "диміти".

"Хотя конечно лучше "сигарет" избегать, как и "цигарок". В украинском языке есть слово "сигарета", а есть слово "цигарка" - и так, и так правильно", - добавила Багний.

Смотрите видео о том, как правильно говорить "сигарета" или "цигарка":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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украинский язык Ольга Багний
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