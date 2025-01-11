"Сигарета" или "цигарка" - как правильно: лишь единицы смогут ответить

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "курити" или "палити"
- Какие из этих слов правильно употреблять - "сигарета" или "цигарка"
Когда мы употребляем в разговоре слова "курити" и "палити", то нередко может возникать вопрос, какое из этих слов употреблять правильно и не допускаем ли мы какую-то ошибку.
Такие же сомнения могут возникать и при употреблении слов "сигарета" и "цигарка".
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний разъяснила путаницу с этими словами и сказала, какие из них можно использовать в речи.
"Как известно, "курити" вредно для здоровья. А некоторые пошли еще дальше и считают, что слово "курити" тоже вредно и его нельзя употреблять, а надо говорить только "палити". На самом деле - и это не понравится Министерству здравоохранения - можно и "курити", и "палити", ведь эти два слова есть в украинском языке", - отметила она.
Также она добавила, что также можно говорить "смалити" и "диміти".
"Хотя конечно лучше "сигарет" избегать, как и "цигарок". В украинском языке есть слово "сигарета", а есть слово "цигарка" - и так, и так правильно", - добавила Багний.
Смотрите видео о том, как правильно говорить "сигарета" или "цигарка":
@sametak1064 Курить или курить? Сигареты или сигареты? Как правильно #правильноукраїнською#мова#українськийтікток#українськийконтент#українськамова#українськамованмт♬ оригинальный звук - Правильно українською
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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