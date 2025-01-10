Белла Хадид показала жуткие кадры своего сгоревшего дома

Супермодель показала, как пылает ее спальня, где прошло ее детство.

https://glavred.info/starnews/bella-hadid-pokazala-zhutkie-kadry-svoego-sgorevshego-doma-10629569.html Ссылка скопирована

Белла Хадид показала сгоревший дом детства / Коллаж Главред, фото: instagram.com/bellahadid

Вы узнаете:

Как теперь выглядит дом детства Беллы Хадид

Что она показала в Инстаграм

26-летняя супермодель Белла Хадид стала последней знаменитостью, поделившейся разрушительным воздействием лесных пожаров, которые все еще бушуют в Калифорнии.

Как пишет Mirror, 28-летняя модель поделилась шокирующей фотографией бывшего дома своей мамы Иоланды Хадид, где Белла жила в детстве. Дом был охваченного пламенем, с подписью "Спальня детства", за которой последовал грустный эмодзи с лицом.

видео дня

Дом Беллы Хадид стал частью трагедии / Фото Instagram/bellahadid

Белла и ее сестра Джиджи выросли в особняке в Малибу в юности, и дом часто появлялся на экранах телевизоров, когда Иоланда была частью состава на реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз". Второй снимок, которым поделилась модель, был дом при дневном свете, выглядящий как нечто большее, чем пепел и щебень, с едва заметными фундаментом и деревянным каркасом.

Дом Беллы Хадид стал частью трагедии / Фото Instagram/bellahadid

Особняк в Малибу когда-то был домом Кайли Дженнер. В последний раз этот просторный дом был выставлен на продажу в июле прошлого года за 35 миллионов долларов, но теперь это просто стены. Иоланда, которой 11 января исполнится 61 год, купила дом в 2007 году, чтобы вырастить свою семью, и провела два года, ремонтируя его для себя и своего теперь уже бывшего партнера Дэвида Фостера.

Когда она была частью франшизы "Настоящие домохозяйки", дом появлялся в сценах с такими людьми, как Кайл Ричардс, Лиза Вандерпамп и Брэнди Глэнвилл.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Хадид появилась в образе андроида с лысой головой, одетого в металлические хромированные доспехи, которые напоминают нижнее белье. На другом фото робот-Белла встретилась со своей человеческой, более женственной ипостасью в джинсовой мини-юбке, розовом топе и с волосами, развевающимися на ветру.

Кроме того, Хадид-младшая рассказала про тяжелое лечение от болезни Лайма, из-за которого она временно покинула подиум.ё

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред