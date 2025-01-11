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Какой сегодня праздник 11 января 2025 года: почему в этот день нельзя стричься

Юлия Закрепа
11 января 2025, 05:00
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Какой православный праздник 11 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 11 января 2025 года: почему в этот день нельзя стричься
Какой праздник 11 января / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 11 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Феодосия Великого.

Какой сегодня праздник

11 января отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день "спасибо"
  • День дружеских секретов
  • Национальный день осведомленности о торговле людьми в США

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 11 января в Украине отмечают день святого преподобного Феодосия Великого.

Известно, что Феодосий является одним из самых выдающихся раннехристианских святых, который известен своим влиянием на развитие монастырской жизни. Феодосий основал первый большой монастырский комплекс в Палестине. Всю свою жизнь он посвятил молитве, аскезе и служению ближним.

Еще с юных лет он стремился к духовной жизни, оставив дом, он отправился в Иерусалим, где принял монашество. Посвятив свою жизнь Христу, он основал монастырь вблизи Вифлеема, который стал центром духовной жизни для многих монахов.

Основные принципы, которые святой Феодосий воплотил в своем монастыре, включали совместную жизнь, молитву, труд и изучение Священного Писания. Он учил монахов жить в любви и мире, помогать друг другу и ближним. Преподобный Феодосий умер в 529 году, оставив за собой большое духовное наследие.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 11 января

11 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.

Что нельзя делать 11 января

  • В народе существует примета, что в этот день запрещено давать деньги в долг, ведь существует риск, что целый год можно провести в долгах.
  • Также 11 января нельзя отправляться в дальние поездки, ведь они могут быть неудачными.
  • В этот день не стоит подстригать волосы или ногти, ведь могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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