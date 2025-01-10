Журналист Иванов резко высказался о Железняке и Совсун, которые решили "покачать"

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Фото УНИАН

Сегодня в ВР депутаты от "Голоса" зарегистрировали постановление об увольнении действующего министра энергетики Германа Галущенко. Депутат Ярослав Железняк указал, что это якобы из-за "коррупции в энергетике и игнорирования вызовов на заседания Рады". Среди авторов постановления также депутат "Голоса" Инна Совсун. Журналист Сергей Иванов резко раскритиковал политиков, обвинив в работе на Россию и напомнив об их состоянии неизвестного происхождения. Об этом Иванов написал в Фейсбук.

"Хуже идиотов - разве что гиперактивные идиоты. В стране разрушена энергетика, нам предсказывали 20-часовые блэкауты, но несмотря на это мы имеем свет. Сейчас это единственный и главный показатель эффективности отрасли. И это очень не нравится депутату Железняку, шестерке российских агентов Сивковича и Гетманцева, который при поддержке других депутатов, в частности госпожи Совсун, решил "покачать" правительство и профильное министерство.

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Отсюда вопрос: вы вообще вменяемые? Зачем вы лезете туда, что и так едва работает под российскими обстрелами? Не сомневаюсь, что в приобретенной за средства непонятного происхождения квартире Железняка на элитном Печерске за 12 млн грн - светло и тепло. Как и в 226-метровой квартире Совсун за 7,6 млн, которая не мешает ей получать по 640 тыс грн компенсации за жилье. И рабочее место у них - теплое и светлое, потому что это ВР, а ведь так - далеко не у всех украинцев", - отметил медийщик.

Он также напомнил, что "энергетики с утра до ночи пашут как проклятые, вся отрасль работает 24/7, не имея каникул и спецвыплат как парламентский истеблишмент".

"Не нравится правительство или министр - пожалуйста, ненавидьте их, но не делайте заложниками своего политиканства всех. Вы бы так ОПЗЖ атаковали. Или Гетманцева, который добивает ФОПов", - добавил Иванов.

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