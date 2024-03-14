"Катастрофа для Европы": Кочетков раскрыл последствия поглощения Украины Россией

Москва будет требовать участия украинцев в военных формированиях России, как раз направленных против Европы.

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Александр Кочетков спрогнозировал угрозы из-за поглощения Украины Россией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Стратком ВСУ, ua.depositphotos.com

Политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков рассказал о катастрофических последствиях для стран Запада, если страна-агрессор Россия захватит Украину и возьмет ее под свой контроль.

По его словам, если представить такое негативное развитие событий, то "Украина станет наиболее активной боевой частью российской агрессивной недоимперии".

Кочетков считает, что Москва будет требовать участия украинцев в военных формированиях России, как раз направленных против Европы.

"Если Россия сможет поглотить Украину, то вместо пояса безопасности будет пояс угроз для Европы (…) Здесь для них беда, потому что Украина и Россия накопили фантастический боевой опыт, у них есть вооружение, понимание, как воевать, и они умеют воевать", - сказал Кочетков в интервью Главреду.

"Если, не дай Бог, Украина окажется под руководством России, это будет ужас и для стран Балтии, и для Польши, и для других европейских стран. Это будет просто катастрофа", - добавил он.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Нападение РФ на страны НАТО - риски

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что страна-агрессор Россия может совершить нападение на какую-то из стран Североатлантического альянса, наибольший риск есть для Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии. Кроме этого, в зоне риска также находится Молдова.

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия. Страна-агрессор наращивает войска на границах НАТО.

Страны Балтии готовятся к отражению нападения России – они решили построить линию обороны из бункеров. Как полагают эстонские журналисты, рубежи должны задержать потенциального противника до прибытия основных сил НАТО.

Дания получила данные об угрозе нападения России на страну НАТО. По словам министра обороны Лунда Поульсена, агрессия Москвы возможна уже в течение 3-5 лет.

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