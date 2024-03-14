'Ситуация очень напряженная': в ВСУ рассказали об успехе на важном направлении

В ВСУ отметили, что ситуация на Бахмутском направлении продолжает оставаться напряженной и горячей, однако россияне больше имеют возможностей для наступления.

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Россияне больше не могут наступать на стратегическом направлении / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 37 отдельная бригада морской пехоты

Украинские военные смогли остановить наступление российских оккупантов на Бахмутском направлении. Однако враг продолжает активно применять авиацию для поражения позиций Сил обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.

"Утро хорошо хотя бы тем, что враг не может продвинуться на любых направлениях Бахмутского отрезка фронта. Мы его сдерживаем. Однако, как бы там ни было, ситуация остается очень напряженной и горячей", - сказал Калашников.

Военный отметил основные направления штурмовых операций россиян в районе Бахмута.

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"В направлении Часового Яра - это Богдановка. Именно она страдает от постоянных штурмов. Это Ивановское, которое прикрывает трассу 0504 на Константиновку. Здесь враг также пытается нас постоянно контратаковать, штурмовать. Не дает также покоя Клещеевка и Андреевка. Здесь продолжаем наблюдать мощные попытки врага выбить нас с позиций", - отметил Калашников.

Он добавил, что вражеская артиллерия постоянно работает как днем, так и ночью. Кроме того, оккупанты не жалеют фугасных авиационных бомб, которые сбрасываются в попытке попасть в украинские позиции. Однако, по его словам больше всего пострадали именно здания и инфраструктура Часового Яра.

Ситуация на Бахмутском направлении / Карта: understandingwar

Кто такой Олег Калашников Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Угроза наступления на Часов Яр

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области, но в течение последних двух недель это им не удается. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

Также начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ отметил, что оккупанты пытаются захватить Часов Яр, активно штурмуя этот район и используя тяжелую технику.

Руководитель пресс-службы ОСУВ "Хортица" рассказал о "мощном рывке" российских войск на Часов Яр в Донецкой области. Россия пытается сконцентрировать силы для дальнейшего наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

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