Блокада 5-й при нападении на НАТО: назван сценарий действий США

Никто не может гарантировать, что, к примеру, Венгрия или Словакия не заблокируют применение пятой статьи Североатлантического альянса, считает Юрий Романюк.

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США при необходимости применять все нужные меры против агрессора - эксперт / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usarmy, nato.int

За все 75 лет своего существования НАТО не применяло 5-ю статью о коллективной безопасности во время военных конфликтов. Вероятно, в случае прецедента ее запуск могли бы заблокировать некоторые страны, такие как, например, Венгрия или Словакия. Однако США не будут обращать внимание на ситуацию и применят все необходимые механизмы. Об этом заявил глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

В своей колонке на Главреде он рассказал о том, что во время военных конфликтов Запад пятую статью НАТО так и не применил. Она применялась во время терактов в США 2001 года, но тогда Штаты сами выполняли все задачи по отражению террористической угрозы.

"Реальное применение 5-й статьи НАТО за все 75 лет существования блока было лишь однажды - 11 сентября 2001 года, когда произошли террористические акты. Но по факту это нельзя назвать запуском статьи, потому что американские войска не были приведены в режим полной боевой готовности с применением оружия. Само оружие фактически никто не использовал. Америка самостоятельно решала все задачи по восстановлению безопасности.

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Пятая статья не использовалась в ситуациях военных конфликтов, таких, как, например, война России против Украины. Ее не применяли и во время событий в Югославии, тогда вообще многие страны НАТО отказались участвовать в этой операции", - считает Романюк.

Что будут делать США, если в НАТО заблокируют 5-ю статью

По словам эксперта, сложно сказать, как пятая статья будет работать в реальности. Некоторые страны могут заблокировать ее запуск. Но Соединенные Штаты в такой ситуации отреагируют и реализуют нужные решения вопреки блокировке.

"Поэтому трудно сказать, как будет работать механизм на практике. Никто не может гарантировать, что такие страны, как, например, Словакия или Венгрия не откажутся от участия в войне за НАТО. И тогда будет непонятно, как применять эту пятую статью. Возможен и сценарий, при котором Россия профинансирует приход к власти в определенной стране Европы такой фигуры, как, например, Орбан. Какой будет реакция подобного политика? Он все заблокирует. Впрочем, США вряд ли будут обращать большое внимание на подобные решения и все равно применят все, что нужно. Появятся и решения по стране, которая все саботирует. Все поймут, что такая страна на самом деле на стороне агрессора и лишь прикрывается своими страхами", - подчеркнул Юрий Романюк.

Кто такой Юрий Романюк? Юрий Романюк – глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатиюи и войны России против Украины.

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Североатлантический альянс запустит 5-ю статью, если РФ и Беларусь нападут на Сувалкский коридор, полагает Юрий Романюк.

По мнению эксперта, решение по этому вопросу уже принято.

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