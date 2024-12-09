Россияне могут заставить Путина пойти на территориальные уступки: какая причина

Показатели как на макро-, так и на микроуровне свидетельствуют, что РФ проигрывает экономически.

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Санкции против РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Главное из заявления аналитика:

Бюджет РФ абсолютно фиктивный

Россияне могут пойти на уступки из-за санкций

Нужно, чтобы арестованные активы РФ были конфискованы и переданы Украине

Экономика страны-агрессора России страдает от санкций. Поэтому весной вполне вероятны протесты россиян на этом фоне. Об этом в интервью Главреду рассказал финансовый аналитик, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран.

"В украинском обществе сейчас также много негативных настроений относительно заключения мирового соглашения с РФ, но я бы все же рекомендовал потянуть с этим вопросом, потому что экономические анализы РФ очень плохие, а их бюджет абсолютно фиктивный", - сказал он.

По его словам, настоящую температуру на рынке демонстрирует курс рубля и ставка Центрального банка, оба индикатора четко демонстрируют негативные тренды.

"Если до 20 декабря ставка поднимется до 25%, это тоже будет подтверждением критической ситуации. Набиуллина и Силуанов продолжают создавать условия для концентрации ликвидности в оборонном секторе, но все их действия имеют срок действия - два, три максимум четыре месяца. После этого ресурсы будут израсходованы, и ситуация станет еще хуже", - подчеркивает аналитик.

Он также добавляет, что специфика военной экономики заключается в высоких затратах без экономической отдачи. В частности, продукция, такая как танки или артиллерия, быстро уничтожается, и экономического эффекта от этого нет. Наоборот, война создает дополнительную нагрузку из-за необходимости поддержки раненых и социального обеспечения.

"Это приводит к истощению экономики, причем очень существенному. Украина могла бы оказаться в подобной ситуации еще год назад, если бы не поддержка партнеров с Запада, Японии и Южной Кореи. Противник имел больший запас прочности, но сейчас все показатели как на макро-, так и на микроуровне свидетельствуют, что РФ проигрывает экономически. Нужно дожать их дальше, чтобы россияне, возможно, пошли на дипломатические территориальные уступки не из-за того, что что-то происходит на линии фронта, а из-за того, что у них, например, в Чите, Владивостоке или где-то на Камчатке не будет чего есть завтра", - отмечает Шапран.

Финансовый аналитик также считает, что это реальные проблемы, развитие которых Украине нужно ускорять.

"Если мы хотим как можно быстрее закончить войну с нашей победой, следует перенастроить систему санкций, искать их офшорные фонды и добиваться, чтобы арестованные активы были конфискованы и переданы Украине. То есть нужно активнее проводить украинскую экономическую политику, в том числе в санкционной сфере", - подытожил он.

Смотрите видео интервью Виталия Шапрана Главреду о состоянии экономики РФ:

Санкции против России - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что санкции против РФ должны увеличиваться и быть эффективными.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что Европейский Союз планирует ввести новый режим санкций, ориентированный на противодействие гибридным угрозам со стороны России.

Кроме того, ранее, Великобритания ввела новые санкции против России. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора.

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Кто такой Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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