Путин получил за Орешник: названа причина стремительного падения рубля

Агрессора Россию ждут новые санкции, причем еще более жесткие, чем были раньше, считает Андрей Новак.

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Россия показала, что настроена на эскалацию, а не переговоры - экономист / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Рубль упал из-за удара новой ракетой по Днепру

У Путина показали, что не стремятся к переговорам

Россию ждут новые и еще более жесткие санкции

Молниеносное падение рубля в России напрямую связано с применением оккупантами межконтинентальной баллистической ракеты Орешник. Об этом заявил Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В интервью Главреду он рассказал о том, что весь мир получил сигнал: Кремль не собирается идти на переговоры и настроен на дальнейшую эскалацию войны.

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"Нынешняя стремительная девальвация рубля является прямым следствием применения Россией межконтинентальной баллистической ракеты Орешник. Потому что Украина стала первой страной в мире, по которой был нанесён удар межконтинентальной баллистикой, а для всего мира это является сигналом о том, что Россия не собирается идти ни на какие переговоры и осуществляет очередную эскалацию этой войны", - отметил Новак.

По его мнению, в дальнейшем Россию ждут еще более жесткие санкции.

"Конечно, на эту эскалацию отреагировали негативными ожиданиями, потому что она приведёт к новым пакетам санкций против России, причём ещё более жестким. Это, в свою очередь, приведёт к экономическим потерям. В результате российская денежная единица реагирует соответствующим образом на негативные ожидания, и именно поэтому рубль сейчас обесценивается", - подчеркнул Андрей Новак.

В России рухнул рубль после удара по Днепру – что об этом известно:

Как ранее сообщал Главред, Россия 21 ноября ударила по Днепру новой ракетой с раздельной боевой частью.

Президент Зеленский сказал, что ракета по своим характеристикам – межконтинентальная баллистическая ракета.

Позже выступил Путин и сказал, что РФ по Днепру применила ракету средней дальности "Орешник". Мол, ракету испытали в боевых условиях.

В ГУР заявили, что удар был из комплекса "Кедр". Ракета долетела до Днепра за 15 минут.

Кратко о ракетном комплексе Кедр / Инфографика Главред

После этого в России резко обвалился рубль. В частности, доходило до 120 рублей за 1 американский доллар. Последний раз российская валюта демонстрировала подобный обвал в марте 2022 года.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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