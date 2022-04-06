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В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку, вырезали на груди Z и вспороли живот

6 апреля 2022, 06:27

У маленькой девочки не было половых органов, их просто разорвали. На теле малышки нашли одиннадцать разных образцов спермы. Родителей ребенка убили.

Ирпень, война, изнасилование
В Ирпене оккупанты зверски изнасиловали ребенка / Коллаж Reuters, zakon.kz

В Ирпене российские оккупанты убили родителей 9-летней девочки, а потом зверски изнасиловали ребенка. На груди малышки вырезали букву "Z".

О жуткой истории, которая произошла во время оккупации Киевской области, рассказала в Facebook Людмила Ткачук.

"Родителей застрелили рашисты. Скорее всего, их девятилетняя дочь это видела. Маленькую девочку изнасиловали одиннадцать, я не найду слово сказать кто. Наверное, в украинском языке нет такого слова. По крайней мере, экспертиза показала, что именно столько разных образцов спермы было на теле девочки. У ребенка не было половых органов - нелюди разорвали ее", - написала женщина.

"На этом они не остановились. Они вырезали на груди ангела букву Z и распороли ей живот", - добавила она.

Еще один пользователь соцсети Александр Литвинов рассказал, что в Польшу привезли 14 девочек из Бучи и Ирпеня. Самой старшей из них 14 лет. У всех девочек выбиты зубы. Все неоднократно изнасилованы.

"Их родителей расстреляли у них на глазах. А им сказали, что "оставляем вас в живых, чтобы помнили и боялись русских", - написал Литвинов.

Как сообщал Главред, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.

В Харьковской области российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за своей немобильной матерью. Через неделю он заговорил "о любви" и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ, оккупант застрелил старую маму на глазах у дочери. Женщине удалось спастись, сейчас она проходит реабилитацию.

В поселке Малая Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта пряталась в школе. Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, избивал ее книгой по лицу. Когда российские оккупанты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.

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