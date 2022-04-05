Изнасилования, пытки и убийства: омбудсмен рассказала о зверствах путинской армии на Харьковщине

Изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях, заявила омбудсмен Людмила Денисова.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.
Денисова рассказала несколько ужасных историй, который произошли на территории нашей страны за время полномасштабного вторжения россии в Украину.
Оккупант насиловал украинку, а потом застрелил ее мать
В Харьковской области российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за своей немобильной матерью.
"Женщина не раз переживала сексуальное насилие с его стороны. В правоохранительные органы она дозвониться не могла, ведь рашист разбил ее телефон. Через неделю он заговорил "о любви" и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ, изверг просто застрелил старую маму на глазах у дочери", - написала Денисова в Facebook.
Женщине удалось спастись, сейчас она проходит реабилитацию.
Военный РФ бил, резал лицо и насиловал жительницу Харьковщины
В поселке Малая Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта пряталась в школе.
"Держа оружие у ее головы, рашист неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении женщины, которая, по его словам, напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу. Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, избивал ее книгой по лицу", - рассказала омбудсмен.
Когда российские оккупанты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.
Читайте также"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам"Эти ужасные истории в очередной раз подтверждают жестокие зверства российских оккупантов на территории нашей Родины.
Совершение сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права", - написала Денисова.
Статья 27 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года запрещает посягательство на честь женщин и гарантирует защиту от изнасилования, принуждения к проституции или любой другой формы посягательства на их нравственность.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и в экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушения РФ прав человека в Украине.
Как сообщал Главред, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что около 40 тысяч жителей Мариуполя были насильно вывезены оккупантами в Россию либо на территории Донецкой области, которая контролируется боевиками "ДНР".
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