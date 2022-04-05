Изнасилования, пытки и убийства: омбудсмен рассказала о зверствах путинской армии на Харьковщине

С каждым днем ​​войны фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что изнасилование стало еще одним оружием путинской армии против мирного населения на временно оккупированных территориях. По ее словам, с каждым днем ​​войны в Украине фиксируется все больше случаев сексуального насилия со стороны захватчиков.

Денисова рассказала несколько ужасных историй, который произошли на территории нашей страны за время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Оккупант насиловал украинку, а потом застрелил ее мать

В Харьковской области российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю женщину, которая ухаживала за своей немобильной матерью.

"Женщина не раз переживала сексуальное насилие с его стороны. В правоохранительные органы она дозвониться не могла, ведь рашист разбил ее телефон. Через неделю он заговорил "о любви" и предложил отправить ее подальше от войны. В ответ на отказ, изверг просто застрелил старую маму на глазах у дочери", - написала Денисова в Facebook.

Женщине удалось спастись, сейчас она проходит реабилитацию.

Военный РФ бил, резал лицо и насиловал жительницу Харьковщины

В поселке Малая Рогань Харьковской области российский военнослужащий избил и неоднократно изнасиловал 31-летнюю женщину, которая вместе с 5-летней дочерью, матерью, сестрой, братом и другими жителями населенного пункта пряталась в школе.

"Держа оружие у ее головы, рашист неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении женщины, которая, по его словам, напомнила ему девушку, с которой он ходил в школу. Российский боевик разрезал женщине шею и щеку ножом, отрезал волосы, избивал ее книгой по лицу", - рассказала омбудсмен.

Когда российские оккупанты ушли, женщине вместе с семьей удалось пешком добраться до Харькова и получить необходимую медицинскую помощь.

Читайте также"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам"Эти ужасные истории в очередной раз подтверждают жестокие зверства российских оккупантов на территории нашей Родины.

Совершение сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права", - написала Денисова.

Статья 27 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года запрещает посягательство на честь женщин и гарантирует защиту от изнасилования, принуждения к проституции или любой другой формы посягательства на их нравственность.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и в экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушения РФ прав человека в Украине.

Как сообщал Главред, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что около 40 тысяч жителей Мариуполя были насильно вывезены оккупантами в Россию либо на территории Донецкой области, которая контролируется боевиками "ДНР".

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