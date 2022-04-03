Детей разлучают с родителями: около 40 тысяч мариупольцев оккупанты вывезли в РФ - Денисова

Людмила Денисова / УНИАН

Около 40 тысяч жителей Мариуполя были насильно вывезены оккупантами в Россию либо на территории Донецкой области, которая контролируется боевиками "ДНР". Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова также сообщила, что при этом некоторых детей разводят с родителями.

"Из больницы в Мариуполе вывезено 17 детей, которые находились на лечении. Их родители остались и были эвакуированы в город Запорожье", ‒ рассказала чиновница.

Денисова сообщила, что часть принудительно депортированных мариупольцев была обнаружена в Эстонии, куда им удалось перебраться из пределов РФ. Кроме жителей Мариуполя, таким же образом в Эстонию через территорию России добрались люди из Херсонщины, Харьковщины, Луганщины. Часть таких лиц, по их словам, сами приняли решение ехать через Россию, потому что не могли уехать в сторону Западной Украины. В то же время были и такие люди, которых принудительно направили в Россию, а затем разрешили ехать в любом направлении.

"Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", ‒ подытожила украинский омбудсмен.

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Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что ВСУ ждут тяжелые боевые столкновения с российской оккупационной армией за восточные, южные области и Мариуполь.

Армия украинцев в итоге освободят украинские территории, говорит Арестович, но это будет крайне нелегкая задача. После таких боев у армии РФ не останется резервов.