Рашисты насилуют детей, стариков и мертвых: девочка-подросток описала ад в Мариуполе

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16-летняя школьница Катя, пережившая ад, устроенный российскими оккупантами в Мариуполе, рассказала о том, что солдаты РФ насилуют детей, людей постарше и даже трупы.

Ее родные погибли, а девочка спаслась вместе с 5-летним братиком и поделилась своей жуткой историей. Ее опубликовала в Facebook волонтер Вера Хвуст.

"А братик все к ней подходит и говорит: "Мамочка, не спи, ты замерзнешь". И мы никогда не попадём на её могилу. Она так и осталась в сыром и тёмном подвале. Мы ходили в туалет, спали, ели остатки еды в одном подвале. А как-то дядя Коля словил голубя, это был наверное пятый или шестой день, и мы его зажарили, и ели. А потом нас всех рвало", — рассказала школьница о смерти матери.

Она также описала состояние, когда приходилось находиться рядом с телами умерших.

"А потом стало тихо и дядя Коля её вынес, и сам подорвался на растяжке. Мама очень плакала. После смерти папы, дядя Коля был самым близким человеком. Трупы так воняют. Они там были везде. Я брату закрыла глаза маминым шарфиком, что бы он этого не видел. Пока мы бежали - меня несколько раз чуть не стошнило", — вспомнила она.

"А еще страшно, когда дети плачут, а нельзя. Нельзя, чтобы слышали. Эти ублюдки находили людей в подвалах и убивали. Выжившие говорили, что российские военные могли изнасиловать и детей, и стариков, и даже трупы. Если Бог есть, то почему он это допускает? – поделилась Катя.

Кроме того, школьница призналась, что очень переживает, что их с братиком разделят и они больше никогда не встретятся.

"Я жить не хочу. Зачем этот путин нас спасал? Мы же хорошо жили, даже машину купили. Дядь Коля обещал меня научить водить. Они даже её сожгли. И квартиры нет. Я умереть хочу, и не могу", – добавила она.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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