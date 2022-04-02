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В Мариуполе кадыровцы для развлечения стреляют по детям и едят собак

2 апреля 2022, 20:00

Оставшиеся в РФ мирные россияне смакуют эти зверства, которые их родственники творят Украине.

Кадыровцы в Мариуполе для развлечения стреляют по украинским детям

Орки хвастаются своим родным, в том числе женам и отцам о том, как они убивают украинских детей в Мариуполе и едят собак. Их родственники спокойно реагируют на то, что оккупанты пришли убивать украинских детей и грабить дома, сообщает Telegram-канал СБУ, публикуя перехваченные телефонные разговоры.

"Российские оккупанты ежедневно "пробивают дно". На перехваченных пленках СБУ так много доказательств деградации и зверств рашистов, что мы сделали из них отдельную подборку.

Так, один из захватчиков смакует с женой "сафари" на детей в Мариуполе, где кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам – для развлечения. Дальше хвастается захвачепыми под Киевом трофеями: "…машин набрали себе, бл*дь. Ружьев себя набрали, карабинов…".

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А еще один совершенно спокойно рассказывает отцу, что они едят украинских собак (и это не про алабая, как было на предыдущих перехватах). Мол, с питанием у них все нормально: "…собаку зарезали, съели", потому что просто "….нутрии закончились".

Хуже всего, что даже оставшиеся в РФ мирные россияне смакуют эти зверства, которые их родственники творят Украине.

Мы фиксируем все бесчинства, чтобы каждый оккупант понес заслуженное наказание. И, прежде всего, на поле боя!" – говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.

Также ранее украинский волонтер и военный ВСУ Юрий Касьянов отмечал, что после неудачных наступлений на украинские земли Путину пришлось "затянуть пояс" и сузить свой огромный список требований. Если сначала в Кремле был развернутый список целей, которых они хотели достичь в ходе войны против Украины, то теперь "аппетиты" Путина снизились.

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