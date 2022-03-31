Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ" – росСМИ/ Reuters

В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной.

Российское военное руководство к концу марта уже смирилось с тем, что у них не получится взять Киев теми силами, которые они уже забросили на территорию Украины. Об этом российскому изданию "Медуза" рассказали источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ.

В издании утверждают, что такую информацию им подтвердили три источника, близкие к администрации президента РФ Путина, и два собеседника, которые близки к российскому правительству.

РФ не ожидала такого сопротивления Украины

Источники "Медузы" отметили, что российский президент Путин и военные РФ в первые дни вторжения в Украину думали, что всё пройдет очень легко. Они не ожидали столкнуться с таким мощным сопротивлением.

Поэтому в начале войны один из собеседников издания говорил, что главной проблемой РФ будет не захват больших городов, а организация нормальной работы "новых администраций", которые там планировал установить Кремль. В Москве не сомневались, что запланированные территории и, в частности, Киев будут быстро завоеваны.

Однако уже в начале марта риторика в Кремле начала меняться, утверждает издание, ссылаясь на свои источники. Теперь на верхушке российской власти в основном говорят о том, что скорее всего смогут взять контроль только над Донбассом.

Санкции в действии – запасов РФ хватит лишь на несколько месяцев

Источники издания объясняют смягчение российской позицииво время переговоровименно неудачами на фронте.

Кроме этого, по российской экономике уже сильно ударили санкции западных государств. На тех запасах, которые остались в России, страна продержится не более, чем несколько месяцев, утверждают источники – и об этом уже не раз говорили на совещаниях в российском правительстве.

"[В правительстве] идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах можно продержаться несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, не понятно никому. Точнее, понятно, что всё будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом", – рассказывает о приближающихся сложностях источник "Медузы", близкий к федеральному кабинету министров.

Путин не знает, что делать дальше

Три источника, близкие к администрации российского президента, отмечают, что Путин еще не принял окончательного решенияо том, что делать дальше. На главу Кремля влияют разные люди и группы людей. При этом он якобы хотел бы принять во внимание "сходство общественной дискуссии" относительно войны в Украине.

В АП российского президента при этом боятся, что "возможное перемирие с Украиной ударит по рейтингу Путина". Ведь граждан РФ "перегрели пропагандой" и навешали им информации о якобы "нацистах" в Украине. А тут получится, что РФ остановилась только на Донбассе и уже не воюет с "нацистами". Такое опасение высказал однин из кремлевских политтехнологов.

Поэтому в РФ проводят опрос, чтобы понять, как россияне относятся к войне. Пока что рейтинг Путина на фоне вторжения в Украину вырос, но непонятно, что будет дальше, говорят в Кремле.

В РФ "ломают голову", как объяснить мир с Украиной

В администрации российского президента уже провели совещание, где говорили о том, как россиянам объяснить возможные переговоры с Украиной относительно мира. Однако к какому-то решению российская властная верхушка так и не пришла.

В АП Путина боятся, что так называемая "патриотическая общественность" сильно разочаруется, после чего неизбежно упадут рейтинги российского президента.

Также властная верхушка РФ ожидает, что после войны против Украины начнется экономический кризис в крупнейших городах. В первую очередь под удар попадут Москва и Санкт-Петербург.

В связи с этим всем в Кремле близким к власти политтехнологам уже поручили подумать о "новой идеологии для страны" и предложить "какую-то новую национальную идею". Ведь россияне, по словам источников в АП РФ, точно спросят, для чего это вс' было, если Киев так и не взяли, а при этом гражданам приходится жить под санкциями.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает работу над перегруппировкой и передислокацией своих войск. РФ сосредоточена на оккупации Донбасса и усилит свое наступление в районе Донецкой и Луганской областей. Однако при этом могут усилиться наступательные действия и на Киев.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что пока еще не созданы условия для прекращения огня в Украине.

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