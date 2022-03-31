Путин заявил, что еще не время прекращать войну в Украине – премьер Италии

Путин в разговоре с премьером Италии заявил, что еще не время прекращать огонь в Украине / Фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что пока еще не созданы условия для прекращения огня в Украине.

Разговор между Путиным и Драги состоялся в среду, 30 марта. О его содержании итальянский премьер рассказал в четверг, 31 марта, отвечая на вопросы журналистов, пишет Reuters.

"Путин изменил свое отношение с начала войны? Ответ сложный. Я думаю, что я заметил изменения, но я осторожно интерпретирую эти знаки, потому что ситуация развивается. Я считаю, что заметил изменения в тоне, но я не могу говорить об этом с уверенностью на основе 40-минутного разговора" – цитируют в СМИ слова Драги.

Как пишет издание "Sky Italia", Драги отметил, что на вопрос, когда ждать хотя бы временного прекращения огня в Украине, Путин ответил, что для этого еще "не созрели условия".

Кроме этого, глава Кремля заявил, что время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским еще не пришло.

"Ответ Путина состоял в том, что время еще не пришло, участникам переговоров нужно продолжить переговоры. Путин отметил, что, по его мнению, в переговорах есть небольшие шаги вперед, и фактически позиции двух сторон с разным вопросам несколько сблизились. Я очень осторожно отношусь к этому, потому что всё еще есть много скептицизма, и нам нужно говорить о фактах", – отметил Драги.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций, на которой обсудили войну в Украине.

За итогам встречи советник руководителя ОПУ и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что были зафиксированы важнейшие договорные позиции, которые приняла к рассмотрению РФ. Странами-гарантами безопасности для Украины, которые могут подписать многосторонний договор, могут стать страны Совбеза ООН, Китай, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Турция.

Читайте такжеПочему Россию даже без Путина нужно держать в изоляцииЧлен украинской делегации Андрей Чалый отметил, что Украина готова к нейтралитету, но только если мирный договор будет согласован.

При этом по результатам переговоров отмечалось, что вопросы по ОРДЛО и Крыму не урегулированы, потому что пока гаранты не будут работать на эти территории.

Что будет с вопросом оккупированного Крыма

Относительно Крыма, Украина предложила прописать его отдельным пунктом в договоре, который будет предусматривать, что наше государство и РФ будут проводить переговоры по оккупированному полуострову в течение до 15 лет, и в это время не должно быть никаких военных действий.

Однако уже 30 марта у президента РФ Владимира Путина заявили, что отвергают возможность вести переговоры с Украиной о статусе оккупированного Крыма. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, обсуждать этот вопрос им якобы "российская конституция запрещает".

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что украинская делегация на переговорах с РФ ожидает, что удастся выйти на конкретику по мирному договору за считанные дни. Он подчеркнул, что Украина должна получить фундаментальные ключевые гарантии безопасности.

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