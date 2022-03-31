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Крым с Донбассом, русский язык и демилитаризация: в Турции рассказали детали встречи Украины и РФ

31 марта 2022, 15:17

Киев и Москва о некоторых вопросах уже не говорят, либо обсуждают их меньше, сказал Мевлют Чавушоглу.

Переговоры Украин и РФ
В Турции не видят результаты переговоров Украины и России / Reuters

Делегации Украины и России на переговорах по завершению войны уже не обсуждают якобы проблему русского языка на территории украинского государства. Относительно меньше стали обговаривать требования Москвы по демилитаризации. Вопросы статуса Крыма и Донбасса будут обсуждаться президентами двух стран Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Реализации результатов диалога на данный момент нет. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает Hürriyet, турецкий дипломат рассказал о том, что Украина готова к нейтральной внешней политике, однако для этого Киев требует гарантий безопасности.

По его словам, некоторые вопросы уже не обсуждаются, либо обговариваются меньше. Речь идет о русском языке в Украине и "демилитаризации" государства.

"Мы видим, что некоторые вопросы больше не обсуждаются. Украина говорит, что будет проводить беспристрастную политику, но и заявила, что для этого должны быть гарантии. Также не обсуждается вопрос русского языка. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше", - отметил Чавушоглу.

Также он добавил, что решение по статусу оккупированных Крыма и Донбасса будет приниматься на высшем политическом уровне – на встрече президента Украины Зеленского и главы Кремля Путина.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Анкара не видит практической реализации результатов переговоров в Стамбуле.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

В городе Стамбул в Турции 29 марта состоялась встреча делегаций Киева и Москвы с целью проведения переговоров по завершению войны.

Украина предлагает подписание мирного договора, который будет включать гарантии безопасности, а также нейтральный и безъядерный статус страны. Гарантами должны выступить ряд стран, среди которых могут быть США, Великобритания, Китай, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль.

Киев будет настаивать на четких гарантиях, согласно которым государства-гаранты в случае нападения Украину будут обязаны вмешаться в военные действия на стороне украинского государства и поставить оружие.

Вопросы по оккупированным Крыму и Донбассу будут урегулированы отдельными документами. Относительно Крымского полуострова Киев предлагает договор, согласно которому стороны будут вести переговоры по статусу АР в течение 15 лет и обязуются не решать вопрос военными действиями.

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