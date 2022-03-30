"Окончательное решение" вопроса Крыма и Донбасса: в МИД поставили Лаврова на место

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что у министра иностранных дел России Сергея Лаврова ошибочное понимание переговорного процесса.

Таким образом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление главного российского дипломата о том, что Украина якобы поняла, что вопрос Донбасса и Крыма "окончательно решен", сообщает РБК-Украина.

"Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления над ними суверенитета Украины. На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по путям достижения этой цели", - пояснил представитель МИД Украины.

Отметим, что ранее Лавров сказал, что по итогам переговоров в Турции, он может констатировать определенный прогресс.

"Я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - сказал он.

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