Техника РФ выходит из Чернобыльской зоны: в Беларуси заметили движение большой колонны – карта

Из Чернобыля в РБ выехали около 100 единиц российской техники.
В Беларуси заметили движение большой колонны российской военной техники из Чернобыльской зоны отчуждения.
Колонна, в которой было около 100 единиц техники РФ, двигалась со стороны Украины вглубь Беларуси. Об этом сообщается в Twitter ресурса MotolkoHelp, который основал белорусский журналист и фотограф Антон Мотолько.
"Со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина по трассе Р-35 двигалась колонна из около 100 единиц техники Вооруженных сил России с отметкой "V", – говорится в сообщении
Отмечается, что в колонне есть реактивная система залпового огня "Град", грузовики "КамАЗ" и "Урал", а также бронетранспортеры МТ-ЛБ.
Ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения
В ВСУ ранее заявили, что российские захватчики значительную часть боеприпасов хранят непосредственно вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Из-за этого сохраняется риск повреждения изоляционных сооружений, а в таком случае в атмосферу неизбежно попадет значительное количество радиоактивной пыли. Это угрожает как Украине, так и всей Европе.
Сообщалось, что российских оккупантов, захвативших Чернобыльскую зону и вырывших окопы в самой опасной зоне Чернобыля – Рыжем лесу – массово вывозят в Гомель на лечение. У всех симптомы заражения радиационными ядами.
Позже в Пентагоне заявили, что российские войска начали выходить с Чернобыльской АЭС в направлении Беларуси. В МВД Украины отреагировали на такое сообщение и заявили, что есть в РФ есть две причины для такого шага:
- ротация,
- реальное облучение, которое получили российские военные.
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