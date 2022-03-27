Враг отступает в район Чернобыля, а затем в Беларусь: план – блокада Киева с юго-запада – Генштаб

Российские войска восстанавливают силы, после чего могут попытаться заблокировать Киев с юго-запада - Генштаб / Reuters

Россия отводит ряд своих оккупационных подразделений в район Чернобыля, а после в Беларусь с целью восстановления сил после того, как они понесли большие потери. В дальнейшем враг может осуществить попытку блокады Киева с юго-западного направления. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным Генштаба на 00:00 26 марта, на Полесском направлении российские войска не наступали, но вели огонь по позициям Сил обороны Украины, жилым массивам в пригородах и в Киеве.

"На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Оказывал огненное влияние на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в Киеве", - отмечается в сводке.

Сведения командования указывают, что идет перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Она понесла серьезные потери во время наступательных действий.

"По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери в ходе ведения наступательных действий", - сказали в Генштабе.

Кроме того, несколько подразделений отведено в район Чернобыля, далее их отправят в Беларусь с целью восстановления способности продолжать бои. Вероятно, после восстановления боеспособности, перегруппировки и усиления войск оккупанты могут снова попытаться реализовать планы по блокаде Киева с юго-запада.

"Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию республики Беларусь для проведения мер по восстановлению боеспособности. Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировки и усиления группировки войск, оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления", - подчеркнули в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в России признали отсутствие возможности оккупировать Киев, Харьков и Одессу. Теперь оккупанты планируют сконцентрировать свои силы на Донбассе.