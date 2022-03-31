Арестович объяснил, почему Украине важны переговоры с РФ о мире/ Офис президента Украины

Мирное соглашение в войне – это всегда компромисс между сторонами, ведь обе стороны несут потери.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении. Он объяснил, почему Украине важно вести со страной-агрессором РФ переговоры о мире.

"Большая война, военная агрессия и мирное соглашение – это всегда компромисс между сторонами. Всегда. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем – очень ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность", – говорит Арестович.

Он отметил, что Россия пытается уничтожить военную промышленность в Украине. Помимо этого, она сильно бьет по гражданской инфраструктуре.

"Как я говорил в видео 2019-го года, они сделают всё, чтобы нас просадить так, чтобы мы стали никому не интересны, как разрушенная территория. Вот они это и делают, и будут это делать. Но переговоры (29 марта – ред.), их результат промежуточный, – это отсутствие каких-либо компромиссов с нашей стороны", – добавил советник главы ОП.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций, на которой обсудили войну в Украине.

За итогам встречи советник руководителя ОПУ и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что были зафиксированы важнейшие договорные позиции, которые приняла к рассмотрению РФ. Странами-гарантами безопасности для Украины, которые могут подписать многосторонний договор, могут стать страны Совбеза ООН, Китай, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Турция.

Член украинской делегации Андрей Чалый отметил, что Украина готова к нейтралитету, но только если мирный договор будет согласован.

При этом по результатам переговоров отмечалось, что вопросы по ОРДЛО и Крыму не урегулированы, потому что пока гаранты не будут работать на эти территории.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что украинская делегация на переговорах с РФ ожидает, что удастся выйти на конкретику по мирному договору за считанные дни. Он подчеркнул, что Украина должна получить фундаментальные ключевые гарантии безопасности.

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