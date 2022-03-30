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"Получим гарантии лучше чем в НАТО": Арестович резко ответил о "зраде" в переговорах с РФ

30 марта 2022, 21:20

По словам Арестовича, Россия не будет иметь права вето, потому что оно будет устанавливаться большинством.

Арестович
Алексей Арестович / Скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что украинская сторона на переговорах с Россией согласилась согласовывать с будущими странами-гарантами безопасности Украины, в том числе с РФ, проведение на территории Украины военных учений с участием иностранных вооруженных сил.

Как заявил Арестович, Россия не будет накладывать вето на проведение таких учений.

По словам советника главы ОП, многие страны уже дали свое согласие быть гарантами безопасности Украины.

"Многие страны - США, Великобритания, Польша, все постоянные члены Совбеза ООН и многие другие страны, Китай рассматривается, Турция — дали свое согласие дать нам гарантии...", – сказал Арестович.

Россия, по его словам, попала в число этих стран как постоянный член Совбеза ООН.

Военная агрессия против Украины

Арестович отметил, что в случае агрессии в течение трех суток эти государства должны начать экстренные консультации и предоставить "военную, экономическую, гуманитарную, политическую помощь, включая закрытое небо, включая поставку оружия и многое, многое другое".

Россия, по словам Арестовича, не будет иметь права вето, потому что оно будет устанавливаться большинством.

По поводу того, что, по словам представителей РФ, Украина согласилась проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в том числе России, Арестович сказал: "Все страны в мире мониторят учения друг друга". Он отметил, что, согласно Венской конвенции, к которой присоединилась и Украина, сосредоточение войск больше 9,5 тысяч на одном участке предполагает немедленное информирование всех соседей.

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"Россия не будет накладывать вето на наши учения. Она лишь должна понимать, что учения, которые проводятся в Украине, не направлены на нее, не носят наступательного характера. В том или ином виде это существовало и до сих пор. А беспокоит ее как раз присутствие НАТО. Этот мониторинг должен дать ей понять, что волноваться нечего, никто не собирается нападать", – сказал советник главы ОП.

Учения России

"Версии о том, что Россия здесь будет проводить учения - из области психиатрии", – добавил он.

Также Арестович обратил внимание, что страны-гаранты "обязываются благоприятствовать и помогать вступлению Украины в ЕС, Россия в том числе, она с этим согласилась".

"Мы создаем свое НАТО с лучшим вариантом 5-й статьи. Кроме того, давайте представим нападение РФ на страну ЕС в будущем... Я слабо себе это представляю... Поэтому это не Будапештский меморандум, это не зрада", – сказал Арестович, отметив, что за гарантии безопасности Украина не будет платить, как это делают члены НАТО.

По его словам, даже если сейчас с России снимут санкции, РФ восстановится "очень не скоро".

"И самое главное - не сможет ускоренно восстановить вооруженные силы, потому что мы им выбили 60-70% элитных подразделений и командного состава", – сказал Арестович. По его мнению, ВС РФ будут небоеспособны в течение ближайших пяти-семи лет.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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