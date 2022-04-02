Украина отобьет у России Мариуполь, юг и восток Украины, но будут тяжелые бои – Арестович

ВСУ предстоят тяжелые бои с армией РФ, однако Украина сможет победить - Арестович / Facebook/kpszsu

Силы обороны Украины ждут тяжелые боевые столкновения с российской оккупационной армией за восточные, южные области и Мариуполь. ВСУ в итоге освободят украинские территории, но будет нелегко. После таких боев у армии РФ не останется резервов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе брифинга ОП в субботу, 2 апреля, он рассказал о том, что армии Украины предстоят тяжелые бои с оккупантами РФ за восточные, южные области и Мариуполь.

Читайте такжеВраг пошел на прорыв под Изюмом и бросает наемников из Абхазии на штурм МариуполяПо его мнению, украинские войска смогут отбить территории, но ожидаются тяжелые бои. У России после таких боевых столкновений уже не будет резервов.

"Мы должны избавиться от иллюзий, предстоят тяжелые бои за восток, за юг, за Мариуполь. Я не думаю, что после этих боев у РФ останется хоть какой-то резерв. Я думаю, что мы отобьем и Мариуполь, и восток, и юг, но легко там не будет", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Спикер Банковой Алексей Арестович говорил, что Россия на данный момент не может организовать наступление на Донбасс. Ситуация может указывать на неготовность врага проводить наземную операцию. Но оккупанты обстреливают регион ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. За Донецкую и Луганскую область могут пройти тяжелые бои.

Также Арестович напомнил, что войска Украины уже сокрушили три воздушные армии России. Для того, чтобы украинская армия смогла работать еще более эффективно, нужна военная помощь.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Россия уйдет с ряда территорий Украины, однако попытается закрепиться в южных и восточных областях. Чтобы ВСУ выбили оттуда врага, нужна военная поддержка.

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