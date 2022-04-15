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Украина стала героем для всего свободного мира - Зеленский

15 апреля 2022, 00:32

Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами, отметил гарант.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался о войне с Россией / Офис президента

Через 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира, заявил во время видееобращения президент Владимир Зеленский.

"Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами. Для тех, кто не отравлен пропагандой. Вы все стали героями. Все украинцы, все устоявшиеся украинки, которые не сдаются. И что победят. Которые вернут Украине мир. Я уверен в этом", - отметил гарант.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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