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"Сильные мира сего" в первый день войны советовали нам фактически сдаться тирании – Зеленский

15 апреля 2022, 06:05

Президент упрекнул государствам, которые в первые дни вторжения РФ не верили, что Украина сможет себя защитить.

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Зеленский упрекнул государствам, которые в первые дни вторжения РФ не верили, что Украина сможет себя защитить/ Офис президента

Президент Владимир Зеленский вспомнил, что в первый день широкомасштабного российского вторжения 24 февраля некоторые другие государства не верили, что Украина сможет выстоять и защитить себя. Они фактически предлагали нашей стране сдаться тирании.

Некоторые высказывали предложение покинуть территорию государства, где разворачивались боевые действия. Об этом Зеленский сказал в видеообращении вечером в четверг, 14 апреля.

"Я вспоминаю первый день вторжения РФ. Я помню, что мне говорили 24 февраля, в том числе и сильные мира сего. Мягко говоря, никто не был уверен в том, что мы выстоим, все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну, советовали фактически сдаться тирании. Но они не знали нас и они не знали, насколько украинцы смелые, насколько мы ценим свободу, нашу возможность жить так, как этого хотим сами", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что оккупанты будут отвечать за всё, что они сделали против украинцев, за все преступления, которые они совершили. Он отметил, что Россия стирает с лица земли украинские города и села, и напомнил о страшном время Второй мировой войны и о том, что в мире после тех событий всегда говорили "Никогда снова..."

"Вот оно – опять. Вот оно – сейчас. Мы сделаем всё, чтобы оно действительно было в последний раз. Потому что вопрос, как гарантировать безопасность для Украины и для Европы, больше никогда не будет риторическим. Мы этого не допустим", – подчеркнул украинский президент.

Напомним, Зеленский ранее отметил, что ближайшая цель России – окружить 44 тысячи украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его. По словам президента Украины, битва за Донбасс будет тяжелой, и Украина сдаваться не собирается.

Также Зеленский заявил, что через 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира – для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами, отметил гарант.

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