Превращение в подлодку: Сеть взорвалась шутками после уничтожения крейсера Москва

Социальные сети и мессенджеры отреагировали волной мемов на новость о подбитом российском военном крейсере Москва.
В четверг, 14 апреля, в Минобороны РФ заявили, что крейсер оккупантов Москва затонул при буксировке.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ.
"Крейсер Москва затонул при буксировке в условиях шторма", - сказано в сообщении.
Ранее в США сообщали, что пожар на ракетном крейсере Москва продолжается.
При этом судно все еще находилось на плаву и направлялось в Севастополь.
Социальные сети и мессенджеры отреагировали волной мемов на новость о подбитом российском военном крейсере Москва.
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На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.
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Автор: Алексей Тесля