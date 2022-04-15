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Превращение в подлодку: Сеть взорвалась шутками после уничтожения крейсера Москва

15 апреля 2022, 01:29

Социальные сети и мессенджеры отреагировали волной мемов на новость о подбитом российском военном крейсере Москва.

В четверг, 14 апреля, в Минобороны РФ заявили, что крейсер оккупантов Москва затонул при буксировке.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ.

"Крейсер Москва затонул при буксировке в условиях шторма", - сказано в сообщении.

Ранее в США сообщали, что пожар на ракетном крейсере Москва продолжается.

При этом судно все еще находилось на плаву и направлялось в Севастополь.

Социальные сети и мессенджеры отреагировали волной мемов на новость о подбитом российском военном крейсере Москва.

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  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети
  • Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер
    Соцсети отреагировали мемами на уничтоженный российский крейсер Соцсети

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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война России и Украины крейсер Москва
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