Украина получит шанс вышвырнуть Россию из Крыма с Донбассом, но при одном условии – политолог

Украина получит возможность для возвращения Крыма и Донбасса, если Киев получит все виды нужного вооружения – Пионтковский / Макс Левин

Военные эксперты придерживаются точки зрения, согласно которой если Украина получит все виды нужного наступательного вооружения, то у страны появится возможность выбить Россию с оккупированных Крыма и Донбасса. Попытка наступления российских войск на Донецкую и Луганскую области может завершиться огромными потерями для россиян и привести к новой линии позиционной борьбы в регионе. Об этом заявил политический эксперт Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что у Киева может появиться шанс на возвращение захваченных Крыма и Донбасса в том случае, если государство получит нужный пакет наступательных вооружений. Украина тогда может победить, но ситуация с получением такого оружия под вопросом.

Читайте такжеПоражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в Кремле"Вот общее мнение такое у военных экспертов. Если те поставки вооружения, на которые как бы получено уже политическое добро из Запада, всего того аспекта, которое я перечислил, будут реализованы. То вот та победа Украины, вполне реальная победа, вышвырнуть российскую армию из Донбасса, а затем из Крыма, она будет реальна. Но это под вопросом", - считает Пионтковский.

Что касается Донбасса, по его мнению, Россия в ходе наступления понесет огромные потери по причине разобранности своих войск. По итогу боевых столкновения может появиться новая линия позиционной борьбы в Донецкой и Луганской областях.

"А вот эта, мне кажется, вот эта попытка наступления она закончится громадными потерями в личной силе для российских военнослужащих, потому что собранные части с одной стороны, вот потрепанная часть, которая выводилась из-под Киева, из другой необученной (части) люди без опыта взаимодействия. Но кончится такой позиционной какой-то, новой линией позиционной борьбы на том же Донбассе", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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Наступление России на Донбасс

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия ставит перед собой задачу окружения ВСУ на Донбассе. По его мнению, украинским защитникам удастся отбить вражескую атаку. Однако для этого нужно получить ракетные системы залпового огня с усиленным радиусом дальнего действия и другое наступательное оружие.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Россия пошла войной на Украину с целью уничтожения украинской нации. Как рассказал гарант, сейчас цель страны-агрессора – окружение 44-тысячной группировки ВСУ на Донбассе. Россияне в полномасштабной битве попытаются оккупировать все районы региона.

Журналисты Wall Street Journal пишут, что администрация Байдена значительно расширит перечень информации о военных планах России, которые передаются Украине. Наряду с новым пакетом более тяжелых вооружений Киев должен получить сведения о российских военных объектах в оккупированных Крыму и на Донбассе с целью нанесения по ним ударов.

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