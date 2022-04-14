Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе – WSJ

Украина сможет ответить рашистам артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием.
Администрация Байдена значительно расширит передачу своих разведывательных данных, которые она предоставляет украинским силам, чтобы они могли нацеливаться на военные части РФ на оккупированном Донбассе и в Крыму.
Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, это является частью поддержки США, которая также включает новый пакет помощи с более тяжелым вооружением.
Отмечается, что решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию знаменует собой сдвиг в подходе администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по НАТО предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.
Администрация Байдена воздержалась от отправки Украине боевых самолетов, что, как опасается Белый дом, может привести к тому, что Россия будет рассматривать Вашингтон как воюющую сторону в конфликте.
Но военная стратегия Москвы изменилась: они сосредоточились на востоке Украины и это изменение способствовало решению администрации активизировать обмен разведданными, чтобы помочь Украине лучше определить, как российские военные планируют атаковать, и позволить украинцам ответить артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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