Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе – WSJ

/ УНИАН

Администрация Байдена значительно расширит передачу своих разведывательных данных, которые она предоставляет украинским силам, чтобы они могли нацеливаться на военные части РФ на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, это является частью поддержки США, которая также включает новый пакет помощи с более тяжелым вооружением.

Отмечается, что решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию знаменует собой сдвиг в подходе администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по НАТО предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.

Администрация Байдена воздержалась от отправки Украине боевых самолетов, что, как опасается Белый дом, может привести к тому, что Россия будет рассматривать Вашингтон как воюющую сторону в конфликте.

Но военная стратегия Москвы изменилась: они сосредоточились на востоке Украины и это изменение способствовало решению администрации активизировать обмен разведданными, чтобы помочь Украине лучше определить, как российские военные планируют атаковать, и позволить украинцам ответить артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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