РФ имеет возможности нанести удар по Киеву: в Пентагоне оценили уровень угрозы

РФ имеет возможности нанести удар по Киеву, считают в Пентагоне/ Reuters

В Минобороны США считают, что Киеву и другим городам Украины до сих пор угрожают ракетные удары со стороны России.

В РФ до сих пор есть немало средств, которыми можно наносить удары с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты. Об этом сказал представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в четверг, 14 апреля, пишет Укринформ.

"Да, конечно, Россия имеет возможности нанести удар по Киеву", – отметил Кирби, когда журналисты попросили его прокомментировать заявления Кремля, в которых говорилось, что они могут направить свои ракеты на "центры принятия решений".

Также Кирби отметил, что в США не считали, что для Киева уже станет безопасно, даже когда РФ начала отводить свои войска от украинской столицы и из ряда участков на севере Украины.

В то же время он подчеркнул, что опасность воздушных ударов со стороны России сохраняется не только для Киева, но и для других городов Украины.

Напомним, ранее в ВСУ заявляли, что вероятность повторного наступления российских захватнических войск на Киев сохраняется. В Беларуси осталось мощная группировка войск РФ, рассказал заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич.

Ранее сообщалось, что киевляне и жители Киевской области не должны преждевременно расслабляться, ведь нельзя утверждать, что опасность уже миновала. Возвращаться в столицу Украины или городов, которые были освобождены от российских оккупантов, пока рано, отметил экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука.

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