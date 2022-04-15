УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ имеет возможности нанести удар по Киеву: в Пентагоне оценили уровень угрозы

15 апреля 2022, 05:38

В России до сих пор достаточно ракет для атаки с большого расстояния. Под угрозой находятся не только столица Украины, но и другие города государства.

false
РФ имеет возможности нанести удар по Киеву, считают в Пентагоне/ Reuters

В Минобороны США считают, что Киеву и другим городам Украины до сих пор угрожают ракетные удары со стороны России.

В РФ до сих пор есть немало средств, которыми можно наносить удары с большого расстояния, такие как крылатые и баллистические ракеты. Об этом сказал представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в четверг, 14 апреля, пишет Укринформ.

"Да, конечно, Россия имеет возможности нанести удар по Киеву", – отметил Кирби, когда журналисты попросили его прокомментировать заявления Кремля, в которых говорилось, что они могут направить свои ракеты на "центры принятия решений".

Также Кирби отметил, что в США не считали, что для Киева уже станет безопасно, даже когда РФ начала отводить свои войска от украинской столицы и из ряда участков на севере Украины.

В то же время он подчеркнул, что опасность воздушных ударов со стороны России сохраняется не только для Киева, но и для других городов Украины.

Напомним, ранее в ВСУ заявляли, что вероятность повторного наступления российских захватнических войск на Киев сохраняется. В Беларуси осталось мощная группировка войск РФ, рассказал заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич.

Ранее сообщалось, что киевляне и жители Киевской области не должны преждевременно расслабляться, ведь нельзя утверждать, что опасность уже миновала. Возвращаться в столицу Украины или городов, которые были освобождены от российских оккупантов, пока рано, отметил экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука.

Читайте также:

viber
новости Киева война в Украине новости США ракета Пентагон вторжение России новости Украины
Реклама
Популярное
Война в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем ИлларионовымВойна в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем Илларионовым Дэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельностьДэниел Рэдклифф завершает актерскую деятельность Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА ГрыКонец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА Гры Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2022: Скорпионам – деньги, Козерогам – судьбоносная встречаГороскоп на сегодня, 13 апреля 2022: Скорпионам – деньги, Козерогам – судьбоносная встреча "Крейсер горит": флагман ЧФ России Москва получил две ракеты и утратил ход"Крейсер горит": флагман ЧФ России Москва получил две ракеты и утратил ход
Поддержите Главред

Последние новости

06:05

"Сильные мира сего" в первый день войны советовали нам фактически сдаться тирании – Зеленский

05:38

РФ имеет возможности нанести удар по Киеву: в Пентагоне оценили уровень угрозы

05:30

Украина получит шанс вышвырнуть Россию из Крыма с Донбассом, но при одном условии – политологВидео

05:13

Орки обворовали отделение полиции в ЧАЭС и шлют добытые "подарки" матерям

04:45

Что есть при диарее: эти продукты могут помочьВидео

Реклама
04:05

Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине

03:38

Тука рассказал, является ли отступление войск оккупантов от Киева окончательным

03:08

"Будет как с запуском спутников на батуте": Тука объяснил, почему экономика РФ выдерживает санкции

02:41

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 апреля: Овнам – счастливый случай, Девам – неприятности

02:10

День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеВидео

01:30

Путин и Си Цзиньпин "порешали" еще на Олимпиаде: Тука объяснил нейтралитет Китая в российско-украинской войне

01:29

Превращение в подлодку: Сеть взорвалась шутками после уничтожения крейсера МоскваФотоВидео

00:38

Перемололи десяти орков вместе с техникой: ВСУ мощно ударили на востокеВидео

00:32

Украина стала героем для всего свободного мира - Зеленский

14 апреля, четверг
23:58

Военный эксперт пояснил, как утрата крейсера "Москва" ударит по оккупантамВидео

23:53

ВСУ устроили рашистам Цусиму: Арестович о потере РФ крейсера МоскваВидео

23:46

Днепропетровская область попала под вражеский обстрел: первые подробностиВидео

23:03

В ЦРУ высказались о возможности применения Россией опасного химоружия

23:00

Крейсер Москва ушел на дно: в РФ признали потерю подбитого ВСУ флагмана ЧФВидео

22:14

Орки вошли в Олешки под Херсоном и вывесили российский флаг

Реклама
21:53

Байден заявил о готовности лично поехать с визитом в УкраинуВидео

21:42

Главу МИД Италии угрожали убить из-за поддержки Украины в войнеВидео

21:41

Синоптик назвала дату потепления в Украине

21:34

Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:33

Москва догорает: подбитый ВСУ крейсер РФ переправляют в СевастопольВидео

21:12

Как определить, что собака умирает: шесть верных способов понятьВидео

21:11

Зеленский назвал главную цель России в полномасштабной битве за Донбасс

20:56

"Спит с открытыми глазами": хирург заметил следы неудачной пластики у Оксаны МарченкоВидео

20:51

$750 млн – коту под хвост: оценена стоимость подбитого ВСУ крейсера МоскваВидео

20:45

Используют преступники при смене паспорта: пластический хирург прокомментировал изменения жены Медведчука

20:43

Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

20:42

В Севастополь доставили 14 моряков из крейсера "Москва", судьба остальных неизвестна - журналистВидео

20:28

В Азове объяснили, что нужно для деблокады осажденного рашистами Мариуполя

20:15

Задержание нардепа Медведчука: подробности СНБО

19:45

Украина одним Нептуном спутала все карты Кремлюмнение

19:28

Вторжение планировалось на 22 февраля: Данилов назвал, кого РФ видела во главе УкраиныВидео

19:26

"Роковая дата для Путина - 22 августа": астрологи рассказали, когда и как завершится войнаВидео

19:14

"Какого черта я должен иметь такого брата?": Данилов раскритиковал заявление Макрона

18:52

Рада признала зверства российской армии в Украине геноцидомВидео

18:49

Даже круче Bayraktar: ударные дроны армии США MQ-9 Reaper поступят на вооружение Украины

Реклама
18:41

Конфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в мае

18:25

В Киевской области возобновляют газо- и водоснабжение - ОП

18:25

Засады спецназа ВСУ в тылу рашистов: что известно о рейдах ССО под МелитополемВидео

18:10

Война не закончится до 9 мая: эксперт объяснил, почему "капризного мальчика из бункера" все равно ждет провал

18:08

Россия не научилась вести настоящую войну, или Почему утонул крейсер "Москва"мнение

18:01

В Раде прекратила работу фракция ОПЗЖ: решение СНБО выполнено

17:53

"Словесная эскалация не поможет": Макрон оправдался за отказ назвать зверства РФ геноцидомВидео

17:33

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

17:30

"Боится, ведь летит в бездну позора": Невзоров рассказал, зачем Путину двойникиВидео

17:30

"Как не позвоню – она занята": Данилко рассказал, как во время войны мама Сердючки помогает людям

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять