"Гражданские расслабились, военные – нет": эксперт объяснил, почему еще не стоит возвращаться в Киев

Эксперт объяснил, почему еще не стоит возвращаться в Киев/ УНИАН

Киевляне и жители Киевской области не должны преждевременно расслабляться, ведь нельзя утверждать, что опасность уже миновала.

Пока рано возвращаться в украинскую столицу или в города, которые были освобождены от российских захватчиков. Такое мнение высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Сейчас "расслабилось" в основном гражданское население, а не те люди, которые с оружием в руках защищали и защищают подходы к Киеву. Что касается гражданского населения, то в таком поведении нет ничего удивительного: человеку не свойственно длительное время находиться в напряженном и подавленном состоянии. Хотя это "расслабление" на самом деле несколько преждевременное", – отмечает Тука.

По его словам, власти Киева и населенных пунктов в пригороде столицы действуют абсолютно правильно – они постоянно призывают не спешить с возвращением домой. Однако не все граждане прислушиваются к этому совету.

"Подавляющее большинство людей прислушивается к таким советам, но кто-то всё равно возвращается в Киев. Это происходит по разным причинам: у кого-то не хватает средств для того, чтобы где-то снимать жилье, кто-то беспокоится о домашних любимцах, кто-то волнуется за свое жилье. В любом случае я бы не советовал пока возвращаться в те города, которые только что освобождены от российских оккупантов", – подчеркнул Георгий Тука.

Ранее Тука заявил, что война в Украине может затянуться даже на два-три года, а то и дольше. Однако решающим для победы Украины над врагом станут не потери РФ в военной технике, а то, что оккупанты уже очень деморализованы – энтузиазм у орков быстро затухает.

Напомним, ранее эксперт объснил, что будет, когда мир "устанет" от войны в Украине. По словам экс-заместителя министра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-заместителя Луганской ВГА Георгия Туки, другие государства со временем устанут от ужасных кадров из Украины, так же, как в свое время устали от войны в Сирии.

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