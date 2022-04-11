Теперь будет служить ВСУ: украинские бойцы захватили "российскую гордость" – танк Т-80

Воины ВСУ не только захватили ценный трофей, но и остановили продвижение противника на важном участке фронта.
Защитники Украины захватили в бою российский танк Т-80. Теперь тяжелая техника оккупантов будет использована против них же самих.
Во время операции воины ВСУ не только захватили ценный трофей, но и не позволили врагу продвинуться вперед на важном участке фронта. Об этом сообщили в 3-й танковой бригаде Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что враг пытался прорвать оборону украинских войск и двинулся на защитников Украины четырьмя танками.
"На наши позиции двинулись четыре вражеских танка. И снова безупречная работа наших разведчиков! Они четко обсчитали координаты орковских "коробочек". А украинская артиллерия встретила их заградительным огнем. Один из рашистских танков стал достижением наших бойцов", – говорится в сообщении.
Операцией, во время которой удалось захватить танк, руководил командир, который в начале апреля получил звание Героя Украины.
Т-80 – основной боевой танк советского производства, который сейчас стоит на вооружении армии РФ. Его приняли на вооружение в 1976 году.
Такие танки сейчас используются вооруженными силами России, Украины, Беларуси, Южной Кореи, Кипра и Пакистана. В Украине продолжает выпускаться последняя его модификация Т-84.
Напомним, на Сумщине вблизи села Верхняя Сыроватка украинские воины точным ударом по российскому танку Т-72 Б3 разорвали его на части. После этого танк еще и вспыхнул и полностью выгорел. Экипаж погиб.
Ранее сообщалось, что украинские десантники уничтожили на Харьковщине два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8. При этом ликвидировать такие воздушные цели впервые удалось выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Корсар".
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