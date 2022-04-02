Два вертолета одним выстрелом: украинские десантники впервые сбили вражеские воздушные суда с ПТРК

Российский Ми-8 / Фото иллюстративное, structure.mil.ru

Украинские десантники в пятницу, 1 апреля, уничтожили на Харьковщине два российских транспортно-боевых вертолеты Ми-8. При этом ликвидировать такие воздушные цели впервые удалось выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Корсар".

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что такой точный выстрел сделали военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Вертолеты были уничтожены на Харьковщине расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Это по сути первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель", – говорится в сообщении.

При этом в ДШВ рассказывают, что второй вертолет был сбит первым, когда тот падал.

"После поражения ракетой неуправляемый воздушный противник, завалившись набок, при падении столкнулся со своим же вертолетом, который летел позади", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины точным выстрелом сбили в небе вертолет Ка-52 (Аллигатор) оккупационных войск РФ. Были опубликованы кадры уничтожения российских вертолетов, участвовавших в нападении на Украину.

Также сообщалось, что украинские военные успешно применили Британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. С его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.

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