УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Два вертолета одним выстрелом: украинские десантники впервые сбили вражеские воздушные суда с ПТРК

2 апреля 2022, 12:01

Когда украинские бойцы попали в вертолет, тот при падении сбил своего "коллегу", который летел позади.

false
Российский Ми-8 / Фото иллюстративное, structure.mil.ru

Украинские десантники в пятницу, 1 апреля, уничтожили на Харьковщине два российских транспортно-боевых вертолеты Ми-8. При этом ликвидировать такие воздушные цели впервые удалось выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Корсар".

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что такой точный выстрел сделали военнослужащие 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Вертолеты были уничтожены на Харьковщине расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Это по сути первый случай, когда с ПТРК успешно уничтожена воздушная цель", – говорится в сообщении.

При этом в ДШВ рассказывают, что второй вертолет был сбит первым, когда тот падал.

"После поражения ракетой неуправляемый воздушный противник, завалившись набок, при падении столкнулся со своим же вертолетом, который летел позади", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины точным выстрелом сбили в небе вертолет Ка-52 (Аллигатор) оккупационных войск РФ. Были опубликованы кадры уничтожения российских вертолетов, участвовавших в нападении на Украину.

Также сообщалось, что украинские военные успешно применили Британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. С его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.

Читайте также:

viber
война в Украине вертолеты Харьковская область вторжение России сбитый вертолет Военный вертолет
Реклама
Популярное
На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучникаНа кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучника В Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орковВ Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орков Убили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдатУбили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдат Сочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительнымСочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительным Российская телеведущая, которая встретила войну в Киеве, предложила сравнять Россию с землейРоссийская телеведущая, которая встретила войну в Киеве, предложила сравнять Россию с землей

Последние новости

12:39

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду

12:34

"Сами закрыли небо": Украина уже уничтожила 3 воздушные армии российских оккупантов – АрестовичВидео

12:31

Арестович объяснил, почему оккупанты не могут взять Киев

12:28

Гороскоп на неделю 4-10 апреля: Тельцам – обман, Девам – заработок, Весам – давние секреты

12:01

Два вертолета одним выстрелом: украинские десантники впервые сбили вражеские воздушные суда с ПТРКВидео

Реклама
11:54

"Путин - конченый человек": российские военные начали сходить с ума в Украине - СБУВидео

11:48

Российские агрессоры отступят на Юго-Восток и попытаются диктовать условия – Подоляк

11:37

Гороскоп для России: астролог назвала сроки, когда стране-агрессору будет дико плохо

11:33

В Днепре 14-летний подросток швырнул коктейль Молотова в бомбоубежище, в котором находились люди

11:24

"Осажденная крепость" Путина, или Почему Россию скоро ждет катастрофамнение

11:13

Украина сможет беспрепятственно экспортировать свою продукцию на западные рынки – Кубраков

10:56

Хакеры из Anonymous взломали сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для оружия

10:52

Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022

10:50

Война в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов

10:47

Белорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче - пытали прямо в его квартиреВидео

10:41

Шон Пенн попросил миллиардеров купить для Украины истребители и системы ПВО

10:36

Продолжение "сериала" Чернобаевка: ВСУ в 13-й и 14-й раз накрыли огнем вражеские позицииВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 3 апреля 2022: Девам – везение, Стрельцам – соперники, Козерогам – зависть

10:29

Украина впервые сбила российский вертолет британским ПЗРК Starstreak: на что он способен

09:58

"Орки, прячьтесь": Эктор Хименес-Браво показал колумбийского коллегу "призрака" Киева

Реклама
09:45

Взрыв нефтебазы в Белгороде: Зеленский рассказал, причастна ли УкраинаВидео

09:40

Родительская суббота Великого поста – традиции и запреты дня

09:11

Украина не должна позволить Путину организовать новое "Дебальцево"мнение

08:52

"Аппетиты растут": Зеленский объяснил, чего хочет Путин

08:50

Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника

08:26

Оккупанты стягивают войска в Приднестровье и несут большие потери в Луганской области - Генштаб ВСУ

08:13

США договариваются с союзниками о передаче Украине танков - New York Times

07:44

Оккупанты ударили ракетами по Полтаве и Кременчугу

07:39

"Мы не торгуем территорией": Зеленский ответил, возможны ли территориальные уступки РФ ради мира

07:12

Обстрел роддома в Мариуполе: пострадавшая Марианна Вышемирская рассказала, что произошло на самом делеВидео

06:36

"Учения" закончились логично: ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного оккупанта

06:27

Параллельная реальность: как Россия сама загнала себя в долговую ямумнение

06:14

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги

06:05

Беспилотники, ракеты и пулеметы: США выделят Украине военной помощи на $300 миллионов

05:15

Взрывы на нефтебазе в Белгороде усложнят агрессию россиян на Харьков - Минобороны Британии

03:57

"Полная катастрофа": в РФ призывники уклоняются от армии из-за страха войны в УкраинеВидео

03:15

Гарантированная смерть в Украине: Зеленский предупредил призывников РФВидео

02:55

Британская разведка: взрывы в Белгороде бьют по войскам РФ под ХарьковомВидео

02:29

"Враг дрогнул и побежал": на Черниговщине ВСУ разгромили русский спецназФотоВидео

01:45

РФ готовит ударный кулак: в Генштабе назвали главные направления атаки оккупантовВидео

Реклама
01:20

Груз 200 для Приморья: ВСУ уничтожили подполковника из элитной бригады ВДВ РФВидео

00:55

"Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершенияВидео

00:37

Врага сожгли вместе с техникой: ВСУ освобождают пригород ЧерниговаФотоВидео

00:24

Есть риск умереть: Кличко просит пока не возвращаться в Киев

00:21

Жена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из УкраиныВидео

01 апреля, пятница
23:54

"Предателю срежут голову": у Зеленского рассказали о панике в КремлеВидео

23:52

Британская газета назвала единственный вариант, который сдержит амбиции Путина в УкраинеВидео

23:40

В войне только один агрессор: Белый дом высказался об обстреле в Белгороде

23:22

РФ большими силами будет атаковать Украину по двум направлениям - военный экспертВидео

22:55

США вводят новые санкции против России и Беларуси

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять