"Аллигатору" обрубили хвост: ВСУ показали уничтожение "супервертолета" РФ

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Вооруженные силы Украины метким выстрелом сбили в небе вертолет Ка-52 (Аллигатор) оккупационных войск РФ.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook Военно-морских сил ВСУ.

В сюжете использованы кадры пропагандистских материалов РФ, в которых расхваливаются боевые параметры вертолета.

При этом опубликованы кадры уничтожения российских вертолетов, участвовавших в нападении на Украину.

"Аллигаторы не летают...", - добавили в ВМС ВС Украины.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Изюмском направлении противовоздушная оборона ВСУ уничтожила очередной Су-34 российских захватчиков.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Сбитый Ка-52 РФ / Скриншот

Вооружение:

пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;

блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;

авиабомбы.

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