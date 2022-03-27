"Аллигатору" обрубили хвост: ВСУ показали уничтожение "супервертолета" РФ

Опубликованы кадры уничтожения российских вертолетов, участвовавших в нападении на Украину.
Вооруженные силы Украины метким выстрелом сбили в небе вертолет Ка-52 (Аллигатор) оккупационных войск РФ.
Соответствующее видео опубликовано в Facebook Военно-морских сил ВСУ.
В сюжете использованы кадры пропагандистских материалов РФ, в которых расхваливаются боевые параметры вертолета.
При этом опубликованы кадры уничтожения российских вертолетов, участвовавших в нападении на Украину.
"Аллигаторы не летают...", - добавили в ВМС ВС Украины.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Изюмском направлении противовоздушная оборона ВСУ уничтожила очередной Су-34 российских захватчиков.
Вертолет Ка-52
Разведывательно-ударный вертолёт. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Вооружение:
- пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;
- блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;
- авиабомбы.
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