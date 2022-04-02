"Путин - конченый человек": российские военные начали сходить с ума в Украине - СБУ

Российские военные начали сходить с ума в Украине / Александр Ермоченко

Многие российские солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять на "большую землю" колонны грузовиков с трупами. Но и то, что Украину не удалось быстро захватить их тоже злит.

Среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты, сообщает СБУ.

Захватчик, который находится под Киевом, уже не скрывает своего раздражения: "Не то, что себя жалко. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й".

На перехваченных разговорах СБУ он говорит, что злой на путина, который обещал им триумфальное шествие, а втянул в затяжную войну, где им не победить.

"Уже больше месяца мы здесь еб*мся…, а они взять ее (Украину) не могут. Путин... конченный человек. Здесь уже миллионы людей погибли", – жалуется оккупант.

Напомним, взятый в плен вблизи Горловки оккупант Андрей Рязанцев, которого украинцы в Сети прозвали "Чмоня", стал новым, и весьма популярным, интернет-мемом.

Также мы сообщали, что во время допроса пленный российский оккупант рассказал, что после вторжения в нашу страну их командир приказал готовить мешки для своих же трупов.

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