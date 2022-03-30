Пленный горе-оккупант по прозвищу Чмоня стал звездой TikTok

Андрей Рязанцев ("Чмоня") / ВСУ

Взятый в плен вблизи Горловки оккупант Андрей Рязанцев, которого украинцы в Сети прозвали "Чмоня", стал новым, и весьма популярным, интернет-мемом.

Пользователи монтируют видео, где при помощи Фотошопа добавляют его в разные сцены и обстоятельства, повторяют "стиль" и шутят над попыткой захватить Украину. Ролики с хештегом "Чмоня" набрали уже более 40 миллионов просмотров в TikTok.

В основном это ролики под ремикс на композицию звезды начала 90-х певицы Руси (настоящее имя ‒ Ирина Порывай, старшая сестра российской поп-певицы Наташи Королевой) "Не стій під вікном".

Ситуация развивалась так ‒ в начале марта боевики группировки "ДНР" насильно мобилизовали группу педагогов-мужчин. В их числе был и Рязанцев. По понятным причинам, боевой дух их оказался весьма низок и они поэтому приняли решение сдаться в плен.

Бойцы ВСУ сфотографировали горе-оккупантов и выложили снимки в Сеть. Где на них и наткнулись пользователи TikTok. Растерянный и непутевый внешний вид "Чмони" так рассмешил пользователей, что они сразу начали создавать пародии на него.

Читайте такжеВоенные 47-й танковой дивизий РФ бунтуют и разрывают контракты - не хотят воевать в Украине

Напомним, ранее в Сети появился приказ временно исполняющего обязанного министра обороны России генерала Булгакова, в котором говорится, что, в связи с участившимися случаями сдачи российскими военными в плен, в Украине и адекватного к ним отношения, в ведомстве агрессора должны создать фейковые видео "издевательств над пленными" на территории украинского государства.