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Продолжение "сериала" Чернобаевка: ВСУ в 13-й и 14-й раз накрыли огнем вражеские позиции

2 апреля 2022, 10:36

Для врага аэродром под Херсоном имеет стратегическое значение, поэтому россияне снова и снова туда возвращаются.

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ВСУ в 13-й и 14-й раз накрыли огнем вражеские позиции в Чернобаевке/ Фото Maxar Technologies

Украинские военные не устают наносить удары по силам противника, которые снова и снова возвращаются в Чернобаевку на Херсонщине.

В очередной раз оккупанты получили отпор от защитников Украины в этом населенном пункте в пятницу, 1 апреля. Это уже 13-й и 14-й раз, когда ВСУ наносят поражение врагу в одном и том же месте. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

"37-й. Кстати, Чернобаевка сегодня 13-й и 14-раз", – сообщил Арестович.

Подтвердил эту информацию в своем Telegram и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"С 1 апреля. Чернобаевка", – лаконично написал он.

Ким также обнародовал в подтверждение своих слов две иллюстрации.

Пожар в Херсонской области после того, как защитники Украины ударили по оккупантам/ Telegram

Напомним, в 12-й раз ВСУ ударили по врагу в Чернобаевке 27 марта. Арестович тогда отметил, что это "приятный, хотя и закономерный сюрприз".

Как сообщал Главред, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.

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война в Украине вторжение России Херсонская область
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