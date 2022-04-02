Продолжение "сериала" Чернобаевка: ВСУ в 13-й и 14-й раз накрыли огнем вражеские позиции

Для врага аэродром под Херсоном имеет стратегическое значение, поэтому россияне снова и снова туда возвращаются.
Украинские военные не устают наносить удары по силам противника, которые снова и снова возвращаются в Чернобаевку на Херсонщине.
В очередной раз оккупанты получили отпор от защитников Украины в этом населенном пункте в пятницу, 1 апреля. Это уже 13-й и 14-й раз, когда ВСУ наносят поражение врагу в одном и том же месте. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.
"37-й. Кстати, Чернобаевка сегодня 13-й и 14-раз", – сообщил Арестович.
Подтвердил эту информацию в своем Telegram и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"С 1 апреля. Чернобаевка", – лаконично написал он.
Ким также обнародовал в подтверждение своих слов две иллюстрации.
Напомним, в 12-й раз ВСУ ударили по врагу в Чернобаевке 27 марта. Арестович тогда отметил, что это "приятный, хотя и закономерный сюрприз".
Как сообщал Главред, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.
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