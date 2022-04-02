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Оккупанты стягивают войска в Приднестровье и несут большие потери в Луганской области - Генштаб ВСУ

2 апреля 2022, 08:26

За прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого второго армейского корпуса составили около 800 человек.

российский танк
Украинские защитники уничтожили еще 8 российских танков / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупационные войска несут существенные потери в Луганской области, а также противник стягивает подразделения на территории Приднестровья.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ утром на тридцать восьмые сутки российского вторжения в Украину.

"Осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно с целью усиления группировки оккупационных войск для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях. Враг активизировал работу с так называемыми добровольцами. Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что российские войска передислоцируются в так называемой приднестровско-молдавской республике. Возможно, что таким образом демонстрируется готовность к наступлению и боевым действиям против Украины.

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Потери российской армии

Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов. По имеющейся информации, погибших оставляют на поле боя.

За прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого второго армейского корпуса составили около 800 человек.

Группировкой войск Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбили 9 вражеских атак. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

Как сообщал Главред, российские войска в ночь с 1 по 2 апреля обстреляли Полтаву и Кременчуг. Об этом сообщил руководитель Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.

В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, а Кременчугу досталось больше – пострадали некоторые жилые дома.

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