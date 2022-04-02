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Оккупанты ударили ракетами по Полтаве и Кременчугу

2 апреля 2022, 07:44

Информация о пострадавших по состоянию на утро 2 апреля отсутствует, сказал полтавский губернатор Дмитрий Лунин.

Ракета
Остатки ракеты оккупантов / ГСЧС

Российские войска в ночь с пятницы в субботу, с 1 по 2 апреля, обстреляли Полтаву и Кременчуг. Об этом сообщил руководитель Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

В Полтаве под ракетный обстрел попал один из инфраструктурных объектов, а Кременчугу досталось больше – пострадали некоторые жилые дома.

"Орки обстреляли Полтавщину. Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", – написал Лунин.

Губернатор также призвал жителей Полтавы и Кременчуга ни в коем случае не выкладывать в Сеть фотографии с мест обстрелов и попросил их сохранять спокойствие.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что день 27 марта стал рекордным по количеству ракет, выпущенных российскими оккупантами по Львову. Захватчики выпустили 80 ракет, большая часть из них была сбита.

Это сделало бы честь любой армии мира, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Автор: Егор Бунин
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