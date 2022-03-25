Под Киевом взорвалась нефтебаза: обстрел спровоцировал масштабный пожар

Боеприпасы попали в нефтебазу в Фастовском районе. О жертвах и пострадавших не сообщается. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.
В четверг, 24 марта, около 20:00 в с. Калиновка Фастовского района Киевской области в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу. Вспыхнул пожар.
По состоянию на шесть часов утра 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы, сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как сообщал Главред, вчера очевидцы писали о масштабном пожаре на Киевщине.
В Киевской госадминистрации призывали киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе.
В помещении нужно делать влажную уборку и ставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; а также увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
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