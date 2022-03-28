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Рекордный залп за всю историю войны: оккупанты выпустили по Львову 80 ракет - Арестович

28 марта 2022, 07:13

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 72 ракеты. Это сделало бы честь любой армии мира, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Alpha, ракета
Арестович рассказал о крупнейшем успехе украинской ПВО/ Reuters

Сутки 27 марта стали рекордными по количеству ракет, выпущенных российскими оккупантами по Львову. Захватчики выпустили 80 ракет, большая часть из них была сбита.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в эфире программы Фейгин Live на YouTube вечером 27 марта.

"По Львову было выпущено 80 ракет. Это самый крупный единомоментный залп за всю историю войны. 72 ракеты были сбиты украинскими системами ПВО. Сами закрываем небо. А дали бы вооружение - еще лучше бы закрывали. Это крупнейший залп российских сил и крупнейший успех украинской ПВО. Такое количество - это невероятная вещь. Правда, я подозреваю, что часть ракет упала сама в силу неисправности, но сбили очень много. Это сделало бы честь любой армии мира, любой противовоздушной обороне", - сказал он.

Арестович добавил, что мастерство украинских защитников растет: если в первые дни войны сбивалось очень мало ракет, то сейчас - очень много.

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"Новости будут мотать всех по эмоциональным качелям: тут побеждаем, наступаем; там — непросто и выгребаем. В том числе и в отношении ракетных ударов, количество которых не станет меньше (а может и больше). Что это значит? Что ночь темна перед рассветом", - отметил он.

Арестович добавил, что российское командование перенесло основные оперативные усилия на Восток Украины, а это значит, что они расписались в провале оперативных усилий на других направлениях.

"После наметившейся второй попытки наступать и добиваться (на востоке) новых значимых резервов они уже не соберут — негде и не из кого. Далее война переходит в позиционную фазу, в которой у нас — преимущество", - сказал он.

Как сообщал Главред, в воскресенье вечером, 27 марта, в Луцке прогремели взрывы после того, как почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. О ракетном ударе по Волыни сообщил городской голова Игорь Полищук в социальных сетях.

26 марта россия выпустила по территории Украины по меньшей мере 70 ракет: 52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 – с территории Беларуси. Восемь из них долетели до целей.

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