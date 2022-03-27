РФ нанесла новые ракетные удары: в городах Украины гремят мощные взрывы

В воскресенье вечером, 27 марта, в Луцке прогремели взрывы после того, как почти по всей Украине объявили воздушную тревогу.

О ракетном ударе по Волыни сообщил городской голова Игорь Полищук в своем Telegram-канале.

"Прошу не публиковать фото и видео взрывов и другую информацию", - отметил он.

Полищук призвал горожан оставаться в укрытиях.

Информацию о ракетном ударе по Волынской области подтвердил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

Кроме того, также сообщает о мощных взрывах в Харькове после того, как в городе была объявлена тревога.

Также сообщается о взрывах в Житомирской и Киевской областях.

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