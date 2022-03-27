РФ нанесла новые ракетные удары: в городах Украины гремят мощные взрывы

В Луцке и Харькове прогремели взрывы после воздушной тревоги.
В воскресенье вечером, 27 марта, в Луцке прогремели взрывы после того, как почти по всей Украине объявили воздушную тревогу.
О ракетном ударе по Волыни сообщил городской голова Игорь Полищук в своем Telegram-канале.
"Прошу не публиковать фото и видео взрывов и другую информацию", - отметил он.
Полищук призвал горожан оставаться в укрытиях.
Информацию о ракетном ударе по Волынской области подтвердил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
Кроме того, также сообщает о мощных взрывах в Харькове после того, как в городе была объявлена тревога.
Также сообщается о взрывах в Житомирской и Киевской областях.
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Автор: Алексей Тесля