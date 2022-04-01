"Новая Чернобаевка": в ОП рассказали о наступлении ВСУ в Херсонской области

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В Херсонской области оккупанты РФ перешли к обороне, а украинские войска идут в атаку, рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"В районе Херсона на правом берегу занимает группировка российская оборону крепко. И там ситуация перевернулась. Там каналами и дамбами все изрезано, которые очень непросто пересечь. И получается, что мы сейчас в роли наступающего", — подчеркнул он в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Советник главы ОП пояснил, что ситуация схожа с обстановкой в Броварском районе Киевской области, когда в силу географических особенностей российские войска не могли перейти в наступление.

"Теперь наоборот ситуация там (в Херсонской области – ред.). Ну, особо наших не кроют, но иногда достается. Пока продвижения там нет, потому что там очень сложная ситуация", — отметил Арестович.

"Но российские войска в обороне стоят. Поздравляю, только что была двенадцатая Чернобаевка. За три минуты до эфира мне сообщили", – добавил он.

Обратим внимание, что косвенно информацию о новом ударе ВСУ по оккупантам в Чернобаевке сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"С 1 апреля. Чернобаевка", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, местные Telegram-каналы сообщают о сильных взрывах в области, а также публикуют фото и видео с мощными пожарами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины нанесли очередное огневой поражение российским оккупационным силам в Чернобаевке Херсонской области.

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