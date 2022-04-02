Даже башню оторвало: на Сумщине ВСУ точным ударом разорвали на части гордость РФ – танк Т-72 Б3

На Сумщине ВСУ точным ударом разорвали на части гордость РФ – танк Т-72 Б3/ Telegram Дмитрий Живицкий

На Сумщине вблизи села Верхняя Сыроватка украинские воины точным ударом по российскому танку Т-72 Б3 разорвали его на части.

После этого танк еще и вспыхнул и полностью выгорел. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, показав результаты работы защитников Украины на фото.

По его словам, экипаж российской военной техники, который был внутри, погиб. Живицкий подчеркнул, что такие танки в РФ считают "своей гордостью".

"Уничтожен российский танк Т-72 Б3. Гордость российской армии. От прямого попадания разорван вдребезги на части. Экипаж полностью выгорел. Верхняя Сыроватка 02.04", – написал председатель Сумской ОВА.

Что известно о российском танке Т-72Б3

Т-72Б3 – это российский основной боевой танк семейства Т-72.

Этот танк является модернизированной версией своего "сородича" Т-72Б. На танк устанавливают 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5, которая имеет улучшенную баллистику и ресурсы. Также эта техника имеет улучшенную точность ведения огня по сравнению с базовой моделью из-за установки автомата сопровождения цели (АСЦ).

В РФ такие танки состоят на вооружении с 2011 года.

Примечательно, что российские танки Т-72 Б3 были замечены во время боевых действий на Донбассе в ноябре 2014 года – из них боевики обстреливали украинских военных. В последующие годы такую вражескую технику с "российской пропиской" фиксировали в оккупированных районах Донбасса неоднократно.

Ранее сообщалось, что украинские десантники уничтожили на Харьковщине два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8. При этом ликвидировать такие воздушные цели впервые удалось выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Корсар".

Напомним, ВСУ в 13-й и 14-й раз накрыли огнем вражеские позиции в Чернобаевке. Это произошло в пятницу, 1 апреля.