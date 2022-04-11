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"Энтузиазм уже угасает": война затянется, но победу Украине принесет деморализация орков – Тука

11 апреля 2022, 12:09

Хоть ВСУ разбили много российской техники, потери армии РФ в военной технике не являются критическими. А вот боевой дух у орков сильно пришел в упадок.

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Война затянется, но победу Украине принесет деморализация орков – Тука/ Фото Reuters

Война в Украине, к сожалению, может затянуться даже на два-три года, а то и дольше. Нашему государству приходится противостоять очень мощному врагу. Об этом сказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука во время чата на Главреде.

"С моей точки зрения, этот процесс будет долгим. Война точно не закончится ни за месяц, ни за три. Дай бог, чтобы она закончилась за два-три года. Не исключено, что война с Россией затянется даже на дольше", – отмечает Тука.

Он подчеркнул, что украинские воины уничтожили много военной техники врага, однако в масштабах РФ эти потери не являются критическими. Поэтому не стоит надеяться, что именно это станет решающим в победе Украины в войне.

Другое дело – людские потери в российском войске. В Украине погибло очень много российской "живой силы", именно поэтому Россия, пытаясь пополнить эти потери и закрыть "дыры" в войске, начала процесс переформатирования личного состава и мобилизации. Но панические настроения среди орков распространяются очень быстро – и на поле боя не хотят идти уже не только те, кому довелось там побывать, а и те, кого хотят отправить туда впервые.

"Известно, что огромное количество орков, которые уже побывали в боях на территории Украины, отказываются заходить сюда повторно – всё-таки им хочется еще немножко пожить. И эта волна начинает распространяться на тот личный состав ВС РФ, который здесь еще не был. Поэтому "петушиный задор" россиян постепенно сходит на нет", – отмечает эксперт.

По мнению Георгия Туки, решающим в победе Украины станет именно деморализация врага, которая уже становится очень заметной.

"Мне кажется, что именно благодаря деморализации личного состава в конечном итоге может быть достигнут наибольший успех Украиной, а не благодаря нанесению ущерба материально-техническому обеспечению российского войска", – подчеркнул он.

Ранее капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах отметил, что в войне с Украиной Россия действует непредсказуемо и нелогично. РФ может готовить удар по Днепру и Одессе с целью захвата этих городов.

Напомним, ранее эксперт объснил, что будет, когда мир "устанет" от войны в Украине. По словам экс-заместителя министра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-заместителя Луганской ВГА Георгия Туки, другие государства со временем устанут от ужасных кадров из Украины, так же, как в свое время устали от войны в Сирии.

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