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Кадыров рассказал о новом приказе Путина - "взять Киев" и "освободить Донецк и Луганск"

11 апреля 2022, 11:34

Донецк и Луганск находятся под контролем пророссийских боевиков с 2014 года.

Путин, Кадыров
Кадыров рассказал о новом задании от Путина / Фото kremlin.ru

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров, который недавно опозорился на баскетбольной площадке, потому что с нескольких попыток не смог забросить мяч в корзину, снова собрался "захватывать" украинскую столицу Киев.

По его словам, "задачи поставлены верховным главнокомандующим", то есть путиным, заявил Кадыров в видеообращении в Telegram.

В подтверждение своих слов Кадыров продемонстрировал некие карты.

"Получил карты. Полностью, дон, точки обозначены, задачи ясны. И мы уже начинаем работать конкретно, точечно, дон. Будет наступательная еще работа, дон. Не только в Мариуполе, дон, но и во всех других там населенных пунктах, городах и селах, дон", - сказал Кадыров.

По его словам, "кадыровцы" будут "освобождать Луганск и Донецк". Эти города, как известно, находятся под контролем РФ с 2014 года.

"Такая задача поставлена верховным главнокомандующим, нашим дорогим президентом владимиром путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города", — заявил Кадыров и сразу же уточнил, что "цель - не забрать города, а уничтожить бандеровцев, нациков".

Как сообщал Главред, "кадыровцы", которых теперь называют не иначе как "TikTok-войсками", вступили в "ожесточенный бой" в одном из украинских городов. Оони отличились тем, что обстреляли неработающий светофор, а "битву" засняли на камеру. Видео попало в Сеть.

Также "кадыровцы" отметились съемкой еще одного постановочного "боя" с пустым гаражом. Один из боевиков обстреливал металлическую дверь, якобы участвуя в перестрелке с кем-то снаружи.

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